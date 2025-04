DISCURSO

Tadeu Schmidt é esculachado na web por 'passar pano’ para Maike: 'Vexame'

Internautas pediam expulsão de brother do BBB 25 por assédio

Elis Freire

Publicado em 11 de abril de 2025 às 07:36

Tadeu Schimdt e Maike Crédito: Reprodução / TV Globo

Uma grande dúvida circundou os fãs do Big Brother Brasil durante todo o dia desta quinta (10): Maike seriaexpulso do BBB 25? Mas, no programa ao vivo, isso não aconteceu e a produção do reality optou por dar apenas um sermão pelos comportamentos desrespeitosos do brother com Renata durante a madrugada.>

Tadeu Schmidt repreendeu Maike e reforçou o cuidado que todo participante do reality deve ter com o corpo do outro para não ultrapassar limites. O apresentador também alertou Vinicius por brincadeira com João Pedro na madrugada onde houve muito contato físico. >

A web, porém, não gostou da comparação dos dois comportamentos e avaliou que Tadeu passou pano para a atitude de Maike com Renata, vista por muitos como um assédio ou importunação sexual. O paulista puxou o cabelo e prendeu o pescoço à bailarina, mesmo com a cearense pedindo para parar. Além disso, em meio a uma festa na área externa, ele também chegou a morder o braço de Renata, com quem tem um affair dentro da casa.>

“Vou ser breve aqui só para dar um recado sobre comportamentos que a gente viu durante a madrugada. Então, Maike, você sabe, né? Houve excesso. Na hora, a própria Renata te advertiu, a produção também — duas vezes, inclusive. Então tem que ficar atento, tá?”, alertou o apresentador. Logo, depois Tadeu falou o mesmo para Vinicius, ressaltando que deve-se ter cuidado com brincadeiras com muito contato físico dentro da casa.>

“Eu também quero falar com Vinícius e João Pedro, que ficaram na brincadeira de um apertar o outro. Vinícius deu uns puxões ali no João, ficou claro que era uma brincadeira. Mas é sempre bom lembrar sobre o respeito à espécie, ao corpo do outro. E cuidado com esse tipo de brincadeira de mão, que pode terminar mal. Tá bom? Então atenção todos e bora seguir com o jogo", concluiu.>

Nas redes sociais, internautas que pediam a expulsão de Maike pela atitude com Renata se revoltaram com a decisão da produção do BBB 25 e com a condução de Tadeu. “Ele teve a de pau de igualar a situação do Maike com a Renata a do João Pedro e Vinicius”, disse um internauta no X (antigo Twitter). “Que vexame! Você está maluco com uma comparação desta!”, disse outro.>

Maike, porém, acabou eliminado logo depois do sermão pelo voto do público no Paredão. Ele recebeu 49,12%, enquanto o baiano Vinícius levou 48,02% dos votos e Renata recebeu apenas 2,86%. >

Veja discurso:>