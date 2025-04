ASSISTA

Davi Brito faz vídeo debochando de suposta gravidez da namorada: 'Eu tô arrasada'

Na esquete de humor, o ex-BBB interpreta as diversas etapas da maternidade

Elis Freire

Publicado em 10 de abril de 2025 às 19:24

Davi Brito faz vídeo de humor após anunciar paternidade Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Após Davi Brito anunciar que vai ser pai, uma ex-assessora do ex-BBB afirmou que a gravidez da então namorada de Davi era uma grande farsa de uma "família de trambiqueiros" . Mas, mesmo diante da confusão sobre a paternidade ser verídica ou não e do tempo no relacionamento do casal declarado logo depois, o campeão do BBB 24 resolveu brincar com a situação. Davi compartilhou uma esquete de humor nesta quinta (10), onde interpreta as diversas etapas da maternidade, com muito deboche. >

O vídeo arrancou risos dos fãs do baiano, que gostaram da forma bem humorado de Davi para lidar com as polêmicas em que ele está envolvido. "Davi, eu tô grávida, Meu Deus", afirma Davi no vídeo interpretando a então namoradora, de roupas rosas e peitos falsos. "Gravida de guê? ", rebate. "Um bebê, com perna, cabeça e braço", esbraveja a personagem. "Fique tranquila daqui a 9 meses está tudo certo", responde ele, interpretando a si mesmo. >

Ao longo do vídeo, Davi brinca com as dificuldades das diversas etapas da maternidade desde a descoberta, passando pelo parto, até o cuidado da criança recém nascido - onde o pai aparece sem tempo para descansar ou tomar uma cervejinha. >

Relembre polêmica

Davi Brito usou as redes sociais nesta terça-feira (8) para anunciar que sua então namorada, Adriana Paula, estava grávida do primeiro filho do casal. Porém, nesta quarta (10), o baiano voltou as redes para explicar que a sua namorada pediu um tempo no relacionamento após ele expor nas redes sociais que ela está grávida dele.

"Tá todo mundo perguntando. Gente, eu fiz uma live hoje e expliquei que eu e a Paula estamos em uma situação complicada. Ela está no momento dela, no período gestacional, ela quer ficar sozinha, quer um tempo, raciocinar o que está acontecendo", disse ele em um vídeo que foi apagado posteriormente.>