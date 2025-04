BBB 25

Possível expulsão de Maike será no programa ao vivo, diz jornalista; entenda

Globo prepara ação publicitária para tarde desta quinta (10)

Elis Freire

Publicado em 10 de abril de 2025 às 18:20

Maike Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Caso a produção do Big Brother Brasil decida que Maike deve ser expulso, a retirada do brother da casa deverá ser feita durante o programa ao vivo na noite desta quinta (10). Isso é o que diz o jornalista Diego Schueng em uma coluna publicada nas redes sociais. >

Segundo Diego, a Globo tem um cronograma inadiável e por isso não iria realizar uma expulsão antes do programa. Inclusive, de acordo com a coluna, uma ação publicitária com uma das marcas patrocinadoras está marcada justamente para a tarde desta quinta (10) e a punição poderia atrapalhar o combinado.>

?EXCLUSIVO: A Globo tinha/tem um cronograma pra hoje, inclusive com ação publicitária no meio, então pra não atrapalhar os planos, se for ter expulsão do Maike SERÁ AO VIVO. #BBB25 pic.twitter.com/lysL2as6Md — Dieguinho (@diegoschueng) April 10, 2025

Porém, um movimento já foi feito pela produção do BBB 25. Maike foi chamado ao confessionário para bater papo sobre os comportamentos desrespeitosos que teve com Renata durante a madrugada. Após o acontecido, internautas pediram expulsão do paulista e alegaram que atitudes semelhantes já foram punidas com a retirada imediata do participante do programa em edições anteriores. >

O vendedor recebeu 12 advertências da produção na madrugada da quarta-feira (10), após puxar o cabelo, morder o braço e 'enforcar' o pescoço da bailarina, com quem tem um affair dentro da casa. Durante as investidas, Renata deixou claro que não estava gostando. Em determinado momento Maike disse: “Eu quero você, porra!”, enquanto a segurava à força. Incomodada, Renata reagiu prontamente: “Para! Já falei, para!”>

Equipe de Maike se manifestou

A equipe de Maike se manifestou na tarde desta quinta (10) sobre os comportamentos desrespeitosos do brother com Renata e disse que as atitudes não condizem com a essência do paulista. “O comportamento de ontem não condiz com tudo que o Maike tem demonstrado nos quase 90 dias de jogo. Foi uma atitude infeliz, que não se justifica”, disse a equipe em nota compartilhada nas redes sociais.>

O comunicado reforçou os pedidos de desculpas feitos pelo paulista à sua affair dentro da casa. “Ainda ontem, mesmo sob efeito do álcool, ele já pediu desculpa e admitiu que seus atos não condiziam com a sua essência. Hoje, eles tiveram uma conversa, onde ele se arrependeu da noite anterior inúmeras vezes e a Renata acolheu esse pedido de desculpas”, diz.>

Leia nota na íntegra:>

Nesse momento, nosso maior cuidado é com Renata, com os familiares e a equipe dela. Enviamos uma mensagem pela manhã nos colocando à disposição para qualquer questão e pedindo sinceras desculpas em nome da família e da equipe.>

O comportamento de ontem não condiz com tudo que o Maike tem demonstrado nos quase 90 dias de jogo. Foi uma atitude infeliz, que não se justifica.>

Apesar disso, em diversas oportunidades ele demonstrou um profundo respeito, admiração e carinho pela Renata no jogo. Ainda ontem, mesmo sob efeito do álcool, ele já pediu desculpa e admitiu que seus atos não condiziam com a sua essência. Hoje, eles tiveram uma conversa, onde ele se arrependeu da noite anterior inúmeras vezes e a Renata acolheu esse pedido de desculpas. >

Assim como o posicionamento do Maike lá dentro, aqui fora acreditamos que se um erro é cometido não vamos fugir. Vamos nos redimir e nos desculpas.>