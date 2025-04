BBB 25

Após pedidos de expulsão, Maike é chamado ao confessionário

Brother foi chamado pela produção do BBB 25 para conversar sobre comportamentos com Renata

Maike foi chamado ao confessionário pela produção do BBB 25 na tarde desta quinta-feira (10), após comportamentos desrespeitosos com Renata durante a madrugada. Internautas pediram expulsão do paulista e alegaram que atitudes semelhantes já foram punidas com a retirada imediata do participante do programa em edições anteriores.