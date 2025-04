SINCERO

Aguinaldo Silva opina sobre remake de Vale Tudo: 'Não faria'

Autor da versão original da novela está acompanhando a releitura

Elis Freire

Publicado em 10 de abril de 2025 às 17:19

Aguinaldo Silva Crédito: Reprodução/Youtube

Um dos autores da versão original de “Vale Tudo”, Aguinaldo Silva está assistindo ao remake, no ar na TV Globo, e opinou sobre a novela em entrevista. Recontratado pela Globo para assinar a próxima novela das 21h, Aguinaldo revelou o que pensa sobre o desempenho do elenco, revelando opinião sincera sobre as releituras. >

No ar desde o último dia 31, o remake de “Vale Tudo” é assinado por Manuela Dias, já a versão original exibida na Globo entre 1988 e 1889 teve autoria de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. O novelista e coautor da primeira versão afirmou que não faria um remake, mas aproveitou para elogiar Taís Araújo, que vive Raquel - na sua versão interpretada por Regina Duarte. >

“Não faria remakes, ainda mais de uma novela minha. Mas vi o primeiro capítulo, continuei vendo... Gostei muito do trabalho da Taís (Araujo), está maravilhosa. Como espectador, estou gostando muito", disse Aguinaldo Silva ao TV Fama. >

Aguinaldo Silva está escalando o elenco para sua próxima novela, “Três Graças”, que vai substituir “Vale Tudo”. Sobre a obra, o autor desmentiu boatos sobre ter convidado José Mayer e Betty Faria. Segundo ele, a novela está aberta a novos rostinhos. "Estão me apresentando muitos nomes de atores novos, que não conheço muito bem por ter morado fora do país por um tempo", explicou.>

Sinopse de Vale Tudo

“Vale Tudo” inicia acompanhando Raquel, personagem de Taís Araújo que é guia de turismo em Foz do Iguaçu e sua Maria de Fátima (Bella Campos). Com aversão a pobreza e buscando ascender socialmente, Maria de Fátima vende a casa da família sem ninguém saber e vai construir a vida no Rio de Janeiro. A mãe, então, vai atrás da filha e passa a vender sanduíches na praia para ganhar a vida.>

Incentivada pelo desonesto César (Cauã Reymond), a personagem de Bella Campos decide seduzir o milionário Afonso Roitman (Humberto Carrão), filho de Odete Roitman (Debora Bloch).>