DESABAFO

Ex-assessora diz que Davi Brito inventou gravidez da namorada: 'Família de trambiqueiros'

Elizângela Carlos gerenciava as redes sociais de Davi durante sua participação no reality show

Davi Brito inventou a gravidez da namorada, Adriana Paula. Quem garante isso é ex-assessora de imprensa do baiano. Além do anúncio relâmpago, outros pontos corroboram para a afirmação da moça. A mãe de Davi não fazia ideia da informação de que seria avó, a mãe do bebê não participou da revelação da gestação e, além disso, ainda pediu um tempo e terminou o namoro.>