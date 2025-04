NO VERMELHO

Campeão do BBB 24, Davi Brito está com nome no Serasa e acumula dívidas

Baiano pode perder metade da sua fortura em breve

Fernanda Varela

Publicado em 9 de abril de 2025 às 11:23

Davi Britto Crédito: Reprodução

Davi Brito ficou milionário ao vencer o BBB24, mas isso não quer dizer que ele se livrou das dívidas. O baiano está com o nome sujo no Serasa e acumula dívidas. >

De acordo com o portal LeoDias, o estudante acumula uma dívida de R$ 64 mil. Desse valor, R$ 53 mil são de dívidas de prejuízo, em que os bancos já consideram que a pendência não será paga, o que configura inadimplência grave. O restante do valor Davi deve ao condomínio Mares do Sul. Ele tem débitos em aberto com o local.>