ADEUS

BBB 25: após polêmicas, Maike é eliminado com 49,12% dos votos

Programa está chegando na reta final

O jogo acabou para Maike. O brother foi o 17º eliminado do BBB 25. Ele recebeu 49,12% dos votos e deixou o programa. >

Maike disputou a berlinda com seu rival, o baiano Vinícius, que levou 48,02% dos votos, e com seu affair no programa, Renata, que recebeu pouquíssimos votos (2,86%).>