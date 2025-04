LIPO HD

Davi Brito mostra consulta e diz que vai fazer cirurgia plástica: 'Prepara pro tanquinho'

Ex-BBB deu indícios da realização de uma lipoaspiração

Em sequência de imagens, o campeão do BBB 24 mostrou detalhes de um possível desenho para a realização de uma Lipo Lad HD. O baiano também postou fotos ao lado do cirurgião que será responsável pelo procedimento de retirada de gordura. >

Polêmica da suposta gravidez

Davi Brito usou as redes sociais nesta terça-feira (8) para anunciar que sua então namorada, Adriana Paula, estava grávida do primeiro filho do casal. Porém, nesta quarta (9), o baiano voltou as redes para explicar que a sua namorada pediu um tempo no relacionamento após ele expor nas redes sociais que ela está grávida dele.>