Novo casal? Wanessa Camargo quebra o silêncio sobre suposto affair com Fiuk

Após serem vistos juntos em festa do BBB, Wanessa reforça laço de amizade com o cantor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2025 às 10:29

Wanessa Camargo brilhou na gravação do Troféu Imprensa, em São Paulo, na última quarta-feira (23), onde foi homenageada com um prêmio. Vestindo elegância e distribuindo simpatia, a cantora chamou a atenção da imprensa presente e não fugiu dos questionamentos sobre os boatos que movimentaram o mundo dos famosos no mesmo dia. >

O burburinho girava em torno de um possível romance com o cantor e ator Fiuk, alimentado após os dois serem flagrados em clima descontraído durante uma festa pós-final do Big Brother Brasil 25, no Rio de Janeiro. O evento era voltado para a equipe do reality, e os cliques da interação entre os dois logo circularam nas redes.>

Mas Wanessa fez questão de esclarecer os fatos. “Fiuk é meu amigo desde sempre. Tenho uma amizade muito próxima com a Cleo, e por isso, acabei ficando ainda mais próxima dele. Ele é um querido, mas é só amizade mesmo”, disse, com naturalidade.>

Solteira desde o término do relacionamento com Dado Dolabella, a cantora demonstrou maturidade ao lidar com as especulações. “A gente dá risada dessas histórias. Mas, claro, quando passam dos limites ou mexem com a minha honra, aí não tem graça nenhuma”, pontuou.>