POLÊMICA

Depois de criticar Fábio Jr, Fiuk abandona entrevista no Lollapalooza

Cantor preferiu não conversar com imprensa

Carol Neves

Publicado em 30 de março de 2025 às 07:20

Fiuk no festival Crédito: Reprodução

O cantor Fiuk, de 34 anos, abandonou uma entrevista durante o segundo dia do Lollapalooza Brasil e se recusou a comentar sobre polêmicas em sua vida pessoal. >

Em uma conversa com a imprensa registrada pelo Uol, o ex-BBB foi direto: "Exatamente. Beijo, gente. Amo vocês. Já era hora de eu ir embora. Tamo junto, eu queria ser educado e queria falar. Eu só não posso entrar nesses assuntos", disse ele, depois de afirmar que estava no festival para curtir com os amigos. >

Recentemente, Fiuk fez um desabafo sobre a difícil relação com seu pai, Fábio Jr., revelando como se sentia desvalorizado por ele, mesmo conquistando sucesso na carreira. "Eu fazia show para 20, 30 mil pessoas e, quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava na minha própria casa, fazia eu me sentir um nada", afirmou o cantor. Na época, ele estava comentando sobre os questionamentos em relação ao seu envolvimento na escrita da música "Mãe Solteira".>