Descubra a ilha paradisíaca perto do litoral que poucos conhecem

Refúgio natural une tranquilidade com paisagens deslumbrantes

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09:30

Refúgio natural fica a poucos minutos da costa paulista Crédito: Reprodução/Youtube

Você sabia que existe um paraíso escondido diante da costa de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo? A Ilha do Prumirim oferece mar cristalino, areia branca e natureza preservada. É o lugar perfeito para quem busca paz sem se afastar muito do continente.

“Com mar transparente, longa faixa de areia branquinha, fácil acesso e pedras que formam belos cenários para fotos, a Ilha do Prumirim é visita imperdível”, afirma a fotojornalista Monique Renne, do portal de turismo Melhores Destinos.

A travessia até lá é rápida e parte da charmosa Praia do Prumirim. Com 30 hectares, vegetação nativa e formações rochosas, a ilha fica a menos de um quilômetro da costa, cercada por mar azul-esverdeado de tirar o fôlego.

Um paraíso quase escondido

A Ilha do Prumirim é tão bonita quanto destinos famosos, mas mais tranquila. Em dias de semana, quase não há movimento, permitindo momentos de silêncio, com o som das ondas e o cenário natural como única companhia.

Águas rasas e calmas tornam o local ideal para snorkel. Quem leva máscara pode observar de perto peixes coloridos e até tartarugas. Esses encontros encantam visitantes e são um dos maiores atrativos da região.

A visibilidade impressiona e revela a vida marinha mesmo sem mergulho profundo. A experiência é ainda mais especial para quem procura contato com a natureza sem abrir mão de fácil acesso e segurança durante o passeio.

Acesso rápido e restrito

O ponto de partida mais comum é a Praia do Prumirim, a 19 km do centro de Ubatuba. O acesso passa por um condomínio com estacionamento pago, mas também é possível chegar de ônibus pelas linhas locais que servem a região.

A travessia de barco leva cerca de 5 minutos. Também há saídas da Praia do Félix. Barqueiros locais oferecem o trajeto diariamente, e o stand up paddle é opção para quem quer aproveitar a vista com mais tranquilidade.

Mesmo com fácil acesso, a ilha mantém clima exclusivo. Não há hospedagem, camping ou fogueiras. Um único quiosque simples funciona por lá, e é importante levar comida, água e recolher o lixo para preservar o local.

Imersão na natureza

A paisagem mistura areia clara, mar transparente e vegetação preservada, criando um cenário perfeito para fotos e momentos de descanso. É um destino que agrada tanto quem busca aventura quanto quem quer apenas relaxar.

Debaixo d’água, pedras e recifes abrigam cardumes e outros organismos marinhos. O ambiente favorece a observação da fauna, e a tranquilidade do mar torna a experiência segura mesmo para visitantes menos experientes.