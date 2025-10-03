Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo

Ele caiu do El Capitan, um dos paredões mais famosos e desafiadores, em Yosemite

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:48

Balin Miller
Balin Miller Crédito: Acervo Pessoal

A escalada de Balin Miller, influenciador digital de 23 anos, terminou em tragédia no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos. O jovem transmitia ao vivo pelo TikTok quando caiu da formação rochosa El Capitan, um dos paredões mais famosos e desafiadores do mundo.

Testemunhas relataram que Miller havia alcançado o cume, mas tentou recuperar malas que ficaram presas em uma rocha durante o içamento do equipamento. Foi nesse momento que ele perdeu o controle e despencou. A cena foi acompanhada em tempo real por seguidores, entre eles Michelle Derrick, que relatou no Facebook: "Ele conseguiu chegar ao cume, mas teve que recuperar suas malas, pois elas ficaram presas em uma rocha enquanto ele as içava. Enquanto tentava recuperar as malas, ele caiu e morreu, tudo registrado na transmissão ao vivo".

Alpinista influencer morreu em queda

Balin Miller por Reprodução
Balin Miller por Reprodução
Balin Miller por Reprodução
Balin Miller por Reprodução
Balin Miller por Reprodução
Balin Miller por Reprodução
Balin Miller por Reprodução
Balin Miller por Reprodução
Balin Miller por Reprodução
Balin Miller por Reprodução
Balin Miller por Acervo Pessoal
1 de 11
Balin Miller por Reprodução

A confirmação da morte foi feita por sua mãe, Jeanine Girard-Moorman. Em publicação nas redes sociais, ela desabafou: "É com o coração pesado que devo dizer que meu incrível filho, Balin Miller, morreu em um acidente de escalada hoje. Meu coração está partido em um milhão de pedaços. Não sei como vou superar isso. Eu o amo muito. Quero acordar deste pesadelo horrível". Jeanine reforçou ainda que “seu coração e alma estavam realmente voltados para escalar. Ele amava escalar e nunca se tratou de dinheiro e fama".

Ainda não se sabe exatamente o que provocou o acidente. O irmão mais velho, Dylan Miller, explicou que o atleta estava sozinho, utilizando corda de chumbo, na rota conhecida como Sea of Dreams, com 730 metros de extensão. Segundo ele, Balin teria concluído a escalada e caído enquanto descia de rapel para recolher o restante do equipamento.

El Capitan é considerado um dos maiores símbolos de Yosemite, com paredão de granito que se eleva a cerca de 910 metros de altura em uma área de mais de 2.600 km². A primeira ascensão solo da face rochosa só foi registrada em 2017.

Mais recentes

Imagem - Ataque em sinagoga na Inglaterra deixa quatro feridos durante Yom Kippur

Ataque em sinagoga na Inglaterra deixa quatro feridos durante Yom Kippur
Imagem - Mulher é acusada de usar insulina para matar o quinto marido: 'Maligno'

Mulher é acusada de usar insulina para matar o quinto marido: 'Maligno'
Imagem - Sem votação do Orçamento no Congresso, governo dos EUA é paralisado pela 1ª vez desde 2019

Sem votação do Orçamento no Congresso, governo dos EUA é paralisado pela 1ª vez desde 2019

MAIS LIDAS

Imagem - O silêncio de Jerônimo sobre Binho Galinha, a violência em Cachoeira e a sabotagem do PT
01

O silêncio de Jerônimo sobre Binho Galinha, a violência em Cachoeira e a sabotagem do PT

Imagem - Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’
02

Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’

Imagem - Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal
03

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Imagem - Alunos flagrados em vídeo fazendo sexo na faculdade podem ser expulsos?
04

Alunos flagrados em vídeo fazendo sexo na faculdade podem ser expulsos?