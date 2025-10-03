AO VIVO NO TIKTOK

Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo

Ele caiu do El Capitan, um dos paredões mais famosos e desafiadores, em Yosemite

Carol Neves

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:48

Balin Miller Crédito: Acervo Pessoal

A escalada de Balin Miller, influenciador digital de 23 anos, terminou em tragédia no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos. O jovem transmitia ao vivo pelo TikTok quando caiu da formação rochosa El Capitan, um dos paredões mais famosos e desafiadores do mundo.

Testemunhas relataram que Miller havia alcançado o cume, mas tentou recuperar malas que ficaram presas em uma rocha durante o içamento do equipamento. Foi nesse momento que ele perdeu o controle e despencou. A cena foi acompanhada em tempo real por seguidores, entre eles Michelle Derrick, que relatou no Facebook: "Ele conseguiu chegar ao cume, mas teve que recuperar suas malas, pois elas ficaram presas em uma rocha enquanto ele as içava. Enquanto tentava recuperar as malas, ele caiu e morreu, tudo registrado na transmissão ao vivo".

A confirmação da morte foi feita por sua mãe, Jeanine Girard-Moorman. Em publicação nas redes sociais, ela desabafou: "É com o coração pesado que devo dizer que meu incrível filho, Balin Miller, morreu em um acidente de escalada hoje. Meu coração está partido em um milhão de pedaços. Não sei como vou superar isso. Eu o amo muito. Quero acordar deste pesadelo horrível". Jeanine reforçou ainda que “seu coração e alma estavam realmente voltados para escalar. Ele amava escalar e nunca se tratou de dinheiro e fama".

Ainda não se sabe exatamente o que provocou o acidente. O irmão mais velho, Dylan Miller, explicou que o atleta estava sozinho, utilizando corda de chumbo, na rota conhecida como Sea of Dreams, com 730 metros de extensão. Segundo ele, Balin teria concluído a escalada e caído enquanto descia de rapel para recolher o restante do equipamento.