SHUTDOWN

Sem votação do Orçamento no Congresso, governo dos EUA é paralisado pela 1ª vez desde 2019

Milhares de servidores federais devem entrar em licença ou ser demitidos nas próximas horas

Estadão

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:23

EUA Crédito: Shutterstock

O Congresso dos Estados Unidos não conseguiu entrar em um acordo sobre o Orçamento, na noite da terça-feira, 30, e desencadeou a primeira paralisação do governo americano em quase sete anos. Milhares de servidores federais devem entrar em licença ou ser demitidos nas próximas horas.

Uma proposta para estender o financiamento da máquina pública por sete semanas foi rejeitada pelo Senado, apesar de ter recebido 55 votos favoráveis e 45 contrários. O texto precisava de um mínimo de 60 apoios para entrar em vigor.

O impasse entre democratas e republicanos impediu a apreciação do projeto orçamentário e também de uma proposta alternativa apresentada pela oposição.

De um lado, os democratas exigiam a extensão de subsídios e a reversão de cortes realizados pelo governo de Donald Trump na assistência de saúde. Já os conservadores não estavam dispostos a ceder no projeto que garantia o financiamento do governo até o dia 21 de novembro.

A última paralisação da máquina federal ocorreu no primeiro mandato de Trump, entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Na ocasião, o presidente exigia que o Congresso aprovasse o financiamento para o projeto de construção de um muro entre os Estados Unidos e o México. Após 35 dias (o "shutdown" mais longo da história do país), Trump recuou.

Desta vez, o presidente americano parece não estar disposto a ceder e provocou a oposição, ao dizer que a paralisação traria "resultados positivos" para o governo. "Vamos demitir muita gente quando houver um shutdown", afirmou. Trump ainda ameaçou eliminar políticas defendidas democratas enquanto o governo estiver sem financiamento.

O Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos (CBO, na sigla em inglês) alertou que o shutdown pode levar à dispensa temporária de cerca de 750 mil funcionários públicos, com impacto direto sobre a folha de pagamento.

O órgão afirmou que a maioria dos servidores deve interromper as atividades, a menos que sejam considerados "essenciais" para a proteção de vidas, propriedades ou serviços definidos em planos de contingência.

O diretor do CBO, Phillip Swagel, disse que uma paralisação curta não teria grande impacto na economia, especialmente porque os funcionários federais, por lei, são pagos retroativamente. Mas se a situação se prolongar, poderá haver "incertezas sobre qual é o papel do governo em nossa sociedade e qual é o impacto financeiro em todos os programas que o governo financia".

O Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) confirmou que suspenderá a divulgação de indicadores econômicos, incluindo o relatório de empregos americano (payroll), com a paralisação. A leitura de setembro do indicador seria revelada na sexta-feira, 3.