Ator pornô gay é condenado a 19 anos de prisão por pornografia infantil

Wolf, que atuou em mais de 100 filmes adultos, se declarou culpado das acusações

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:39

Austin Wolf Crédito: Reproduçaõ

O ator pornográfico gay Justin Heath Smith, conhecido no meio artístico como Austin Wolf, de 44 anos, foi condenado nesta segunda-feira (29) a 19 anos de prisão em Nova York por crimes relacionados à exploração sexual de menores. A sentença inclui ainda 10 anos de liberdade condicional supervisionada e multa de US$ 40 mil, equivalente a cerca de R$ 213 mil, conforme divulgado pelo site TMZ.

Wolf, que atuou em mais de 100 filmes adultos, se declarou culpado das acusações há três meses. Ele foi acusado de incitar menores a práticas sexuais ilegais e manter condutas proibidas por lei. Segundo a promotoria, o ator tinha como alvo crianças muito pequenas e planejava encontros envolvendo vítimas, além de possuir um acervo expressivo de material ilegal envolvendo menores.

A prisão de Wolf ocorreu em junho do ano passado, depois que uma operação policial impediu que um encontro com uma criança fosse realizado. Durante a investigação, as autoridades identificaram que ele utilizava aplicativos de mensagens criptografadas para trocar conteúdo ilegal.