Ator pornô gay é condenado a 19 anos de prisão por pornografia infantil

Carol Neves
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:39
O ator pornográfico gay Justin Heath Smith, conhecido no meio artístico como Austin Wolf, de 44 anos, foi condenado nesta segunda-feira (29) a 19 anos de prisão em Nova York por crimes relacionados à exploração sexual de menores. A sentença inclui ainda 10 anos de liberdade condicional supervisionada e multa de US$ 40 mil, equivalente a cerca de R$ 213 mil, conforme divulgado pelo site TMZ.
Wolf, que atuou em mais de 100 filmes adultos, se declarou culpado das acusações há três meses. Ele foi acusado de incitar menores a práticas sexuais ilegais e manter condutas proibidas por lei. Segundo a promotoria, o ator tinha como alvo crianças muito pequenas e planejava encontros envolvendo vítimas, além de possuir um acervo expressivo de material ilegal envolvendo menores.
Ator pornô Austin Wolf é condenado
A prisão de Wolf ocorreu em junho do ano passado, depois que uma operação policial impediu que um encontro com uma criança fosse realizado. Durante a investigação, as autoridades identificaram que ele utilizava aplicativos de mensagens criptografadas para trocar conteúdo ilegal.
O procurador Jay Clayton, responsável pelo caso, classificou os crimes como "horríveis" e afirmou que "o único lugar do ator em Nova York é atrás das grades".