Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cinema em risco? Trump anuncia tarifa de 100% para filmes estrangeiros

Presidente americano afirmou que "negócio" foi roubado por outros países

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:50

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Daniel Torok/White House/Fotos Públicas

O mais novo alvo das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o cinema. Isso mesmo, o líder do país anunciou, nesta segunda-feira (29), em seu perfil na rede social Truth Social, que vai impor uma tarifa de 100% a “todo e qualquer filme que for feito fora dos Estados Unidos".

“Nosso negócio de cinema foi roubado dos Estados Unidos por outros países, assim como roubam ‘doce de um bebê’”, disse.

Ele ainda alfinetou o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, e disse que o estado foi particulamente atingido. Historicamente, o estado concentra a maior parte da produção de Hollywood.

Segundo Trump, a medida visa "resolver esse problema antigo e interminável".

Apesar do anúncio, o presidente não informou quando e como a tarifa será aplicada.

Leia mais

Imagem - Trump fala em 'boa química' com Lula e anuncia encontro com presidente brasileiro: 'Gostei dele'

Trump fala em 'boa química' com Lula e anuncia encontro com presidente brasileiro: 'Gostei dele'

Imagem - Trump assume que orientações sobre vacina e Tylenol são baseadas em sua opinião: 'eu acho'

Trump assume que orientações sobre vacina e Tylenol são baseadas em sua opinião: 'eu acho'

Imagem - Produtos baianos taxados por Trump registram mais de 40% de queda nas exportações

Produtos baianos taxados por Trump registram mais de 40% de queda nas exportações

Tags:

Filmes Donald Trump Presidente dos Estados Unidos Donald Trump Trump Tarifaço

Mais recentes

Imagem - Adolescente encontrada no porta-malas de rapper estava morta havia semanas

Adolescente encontrada no porta-malas de rapper estava morta havia semanas
Imagem - Pessoas que conseguem sentir cheiro de barata têm uma habilidade rara no DNA

Pessoas que conseguem sentir cheiro de barata têm uma habilidade rara no DNA
Imagem - Cineasta brasileira desaparece após ser detida pela imigração dos EUA

Cineasta brasileira desaparece após ser detida pela imigração dos EUA

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Bebidas adulteradas com metanol já mataram mais de 60 pessoas na Bahia; relembre
02

Bebidas adulteradas com metanol já mataram mais de 60 pessoas na Bahia; relembre

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
03

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Imagem - Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana
04

Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana