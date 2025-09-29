NOVO ALVO

Cinema em risco? Trump anuncia tarifa de 100% para filmes estrangeiros

Presidente americano afirmou que "negócio" foi roubado por outros países

Monique Lobo

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:50

Donald Trump Crédito: Daniel Torok/White House/Fotos Públicas

O mais novo alvo das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o cinema. Isso mesmo, o líder do país anunciou, nesta segunda-feira (29), em seu perfil na rede social Truth Social, que vai impor uma tarifa de 100% a “todo e qualquer filme que for feito fora dos Estados Unidos".

“Nosso negócio de cinema foi roubado dos Estados Unidos por outros países, assim como roubam ‘doce de um bebê’”, disse.

Ele ainda alfinetou o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, e disse que o estado foi particulamente atingido. Historicamente, o estado concentra a maior parte da produção de Hollywood.

Segundo Trump, a medida visa "resolver esse problema antigo e interminável".