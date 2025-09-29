DIFERENTE

Pessoas que conseguem sentir cheiro de barata têm uma habilidade rara no DNA

A explicação está em um gene específico

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:20

Barata Crédito: Freepik

A habilidade de perceber o cheiro de baratas não é comum a todos. Somente algumas pessoas conseguem identificá-lo, e a explicação está diretamente ligada ao código genético.

O responsável por essa capacidade é o gene TAAR5, localizado no cromossomo 6. Ele codifica uma proteína que funciona como receptor olfativo, capaz de reconhecer a trimetilamina (TMA), substância liberada pelas baratas. O composto químico serve como forma de comunicação entre os insetos e tem um cheiro característico, frequentemente comparado ao odor de peixe em decomposição.

Nem todos possuem esse gene funcionando de maneira eficaz. Uma mutação que substitui a serina pela prolina no TAAR5 pode reduzir drasticamente ou eliminar totalmente a percepção desse odor.

A habilidade de sentir o cheiro de barata segue um padrão autossômico dominante, ou seja, basta ter uma cópia funcional do gene para detectá-lo. Pessoas que herdam duas cópias mutadas do TAAR5 (homozigotos recessivos) não conseguem sentir o odor. Estima-se que cerca de 7% da população mundial tenha anosmia específica para trimetilamina, incapazes de perceber essa substância.

Descrever o cheiro para quem nunca sentiu é difícil. Quem consegue identificá-lo relata aromas metálicos, oleosos ou rançosos, lembrando produtos químicos de laboratório ou peixe em decomposição. Algumas pessoas afirmam que essa percepção funciona como um radar natural, permitindo detectar baratas à distância.

A variação genética na detecção de odores não se limita às baratas. Algumas pessoas conseguem perceber cheiros específicos de formigas, por exemplo. Nosso olfato envolve mais de 400 receptores diferentes, e pequenas diferenças genéticas criam experiências sensoriais únicas para cada indivíduo. Fatores como idade, exposição prévia e estado emocional também influenciam a percepção.