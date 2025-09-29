TELEVISÃO

Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'

Atriz contou situações de preconceito nos bastidores e citou nomes como José Wilker, Otávio Augusto e Miguel Falabella

Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06:30

Grazi expõe preconceito de atores no início da carreira após o BBB Crédito: Reprodução

Grazi Massafera, hoje consolidada como uma das principais atrizes da TV brasileira, abriu o jogo sobre os preconceitos que enfrentou no início da carreira após deixar o Big Brother Brasil 5. Protagonista de cinco novelas e indicada ao Emmy Internacional, a artista se prepara para viver a vilã de “Três Graças”, nova trama das 21h de Aguinaldo Silva, mas relembrou episódios marcantes de rejeição.

Em entrevista ao jornal O Globo, Grazi contou que, em Tempos Modernos (2010), o ator Otávio Augusto se recusou a contracenar com ela: “Ele fez a cena olhando para a parede e foi embora. Eu tive que fazer sozinha. Depois, em A Lei do Amor, ele pediu desculpas e disse que era uma honra trabalhar comigo”.

Outro episódio aconteceu quando ela recebeu um prêmio de atriz revelação. O veterano José Wilker teria dito: “Não desço na mesma escada que essa BBB”. Já Miguel Falabella, segundo a atriz, a “praguejou” quando foi escalada para Negócio da China (2008). Mais tarde, afirmou que mudou de postura e passou a tratá-la com carinho.