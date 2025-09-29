Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06:30
Grazi Massafera, hoje consolidada como uma das principais atrizes da TV brasileira, abriu o jogo sobre os preconceitos que enfrentou no início da carreira após deixar o Big Brother Brasil 5. Protagonista de cinco novelas e indicada ao Emmy Internacional, a artista se prepara para viver a vilã de “Três Graças”, nova trama das 21h de Aguinaldo Silva, mas relembrou episódios marcantes de rejeição.
Em entrevista ao jornal O Globo, Grazi contou que, em Tempos Modernos (2010), o ator Otávio Augusto se recusou a contracenar com ela: “Ele fez a cena olhando para a parede e foi embora. Eu tive que fazer sozinha. Depois, em A Lei do Amor, ele pediu desculpas e disse que era uma honra trabalhar comigo”.
Grazi Massafera
Outro episódio aconteceu quando ela recebeu um prêmio de atriz revelação. O veterano José Wilker teria dito: “Não desço na mesma escada que essa BBB”. Já Miguel Falabella, segundo a atriz, a “praguejou” quando foi escalada para Negócio da China (2008). Mais tarde, afirmou que mudou de postura e passou a tratá-la com carinho.
Grazi revelou que só sentiu respeito no meio artístico a partir de “Verdades Secretas” (2015), quando viveu Larissa, personagem que lhe rendeu reconhecimento e uma indicação ao Emmy. “Pela primeira vez, era respeitada quando entrava em cena. Até então, foi uma tortura trabalhar como atriz. Eu pensava em desistir em todas as novelas que fiz”, desabafou.