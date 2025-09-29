Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'

Atriz contou situações de preconceito nos bastidores e citou nomes como José Wilker, Otávio Augusto e Miguel Falabella

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06:30

Grazi expõe preconceito de atores no início da carreira após o BBB
Grazi expõe preconceito de atores no início da carreira após o BBB Crédito: Reprodução

Grazi Massafera, hoje consolidada como uma das principais atrizes da TV brasileira, abriu o jogo sobre os preconceitos que enfrentou no início da carreira após deixar o Big Brother Brasil 5. Protagonista de cinco novelas e indicada ao Emmy Internacional, a artista se prepara para viver a vilã de “Três Graças”, nova trama das 21h de Aguinaldo Silva, mas relembrou episódios marcantes de rejeição.

Em entrevista ao jornal O Globo, Grazi contou que, em Tempos Modernos (2010), o ator Otávio Augusto se recusou a contracenar com ela: “Ele fez a cena olhando para a parede e foi embora. Eu tive que fazer sozinha. Depois, em A Lei do Amor, ele pediu desculpas e disse que era uma honra trabalhar comigo”.

Grazi Massafera

Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
1 de 12
Grazi Massafera por Reprodução

Outro episódio aconteceu quando ela recebeu um prêmio de atriz revelação. O veterano José Wilker teria dito: “Não desço na mesma escada que essa BBB”. Já Miguel Falabella, segundo a atriz, a “praguejou” quando foi escalada para Negócio da China (2008). Mais tarde, afirmou que mudou de postura e passou a tratá-la com carinho.

Grazi revelou que só sentiu respeito no meio artístico a partir de “Verdades Secretas” (2015), quando viveu Larissa, personagem que lhe rendeu reconhecimento e uma indicação ao Emmy. “Pela primeira vez, era respeitada quando entrava em cena. Até então, foi uma tortura trabalhar como atriz. Eu pensava em desistir em todas as novelas que fiz”, desabafou.

Leia mais

Imagem - Caio Cerqueira se pronuncia sobre agressões ao namorado Luan Alencar: 'Dependência emocional'

Caio Cerqueira se pronuncia sobre agressões ao namorado Luan Alencar: 'Dependência emocional'

Imagem - Cariúcha é vista novamente com empresário e rumores de namoro crescem

Cariúcha é vista novamente com empresário e rumores de namoro crescem

Imagem - Marco Aurélio é cercado pela polícia e tem fuga frustrada no penúltimo capítulo de 'Vale Tudo'

Marco Aurélio é cercado pela polícia e tem fuga frustrada no penúltimo capítulo de 'Vale Tudo'

Tags:

Três Graças

Mais recentes

Imagem - Gabriel David nega atrito com Ludmilla e Brunna após saída polêmica da Beija-Flor

Gabriel David nega atrito com Ludmilla e Brunna após saída polêmica da Beija-Flor
Imagem - Claudia Souza revela dificuldade com leitura e emociona seguidores

Claudia Souza revela dificuldade com leitura e emociona seguidores
Imagem - Tarot da semana: cartas revelam lições e viradas para os signos entre 29 de setembro e 5 de outubro

Tarot da semana: cartas revelam lições e viradas para os signos entre 29 de setembro e 5 de outubro

MAIS LIDAS

Imagem - Semana decisiva na carreira: veja as previsões poderosas para todos os signos de 28 de setembro a 4 de outubro
01

Semana decisiva na carreira: veja as previsões poderosas para todos os signos de 28 de setembro a 4 de outubro

Imagem - Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'
02

Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'

Imagem - A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito
03

A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito

Imagem - Emprego: Salvador tem 575 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta segunda (29)
04

Emprego: Salvador tem 575 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta segunda (29)