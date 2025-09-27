Acesse sua conta
Cariúcha é vista novamente com empresário e rumores de namoro crescem

Cariúcha e Alexis Couto reforçam rumores de romance em encontro discreto no Rio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 12:45

Cariúcha e Alexis Couto reforçam rumores de romance em encontro discreto no Rio
Cariúcha e Alexis Couto reforçam rumores de romance em encontro discreto no Rio Crédito: Reprodução

A apresentadora Cariúcha chamou atenção na noite da última sexta-feira (26) ao aparecer novamente em público com o empresário Alexis Couto, ex-participante do reality “Game dos 100”, da Record. O encontro aconteceu em um restaurante no Rio de Janeiro e reforçou os rumores de um possível namoro, ainda recente, entre os dois.

Segundo registros, Cariúcha e Alexis trocaram carícias e aproveitaram momentos de descontração acompanhados de um amigo em comum, mantendo encontros discretos que despertam curiosidade do público.

Alexis Couto, de 27 anos, atua como modelo e influenciador digital, além de trabalhar nos bastidores do entretenimento cuidando dos direitos de propriedade intelectual de artistas e criadores de conteúdo. Ele divide sua rotina entre Rio de Janeiro e São Paulo, conciliando trabalho e lazer, o que aproxima ainda mais o empresário da apresentadora.

