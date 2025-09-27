Ana Castela e Zé Felipe embarcam com Leonardo para viagem em família pelo Pantanal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:06
Ana Castela e Zé Felipe vão aproveitar um fim de semana diferente: uma viagem ao Pantanal ao lado da família do cantor e de amigos próximos. Leonardo, pai do sertanejo, e Poliana Rocha, mãe dele, acompanham o grupo em momentos de lazer e diversão.
A jornada começa após o show de Ana em Jaguariúna (SP). Depois, o casal segue para Goiânia (GO), de onde partirão para o Pantanal, destino preferido de Leonardo. Lá, a família aproveita pescarias, passeios e a natureza, em um refúgio cercado de tranquilidade e paisagens únicas.
Zé Felipe e Ana Castela
Os filhos de Zé Felipe não participam desta vez, mas o clima familiar promete aproximar ainda mais Ana e o cantor. Nos últimos dias, eles já foram vistos juntos em Londrina (PR) e Jundiaí (SP), reforçando os rumores de romance, ainda não confirmado oficialmente.