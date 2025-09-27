TÁ ROLANDO?

Ana Castela e Zé Felipe embarcam com Leonardo para viagem em família pelo Pantanal

Cantores aproveitam viagem pelo Pantanal ao lado do pai de Zé Felipe e amigos próximos

Heider Sacramento

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:06

Ana Castela embarca em viagem familiar com Zé Felipe e Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela e Zé Felipe vão aproveitar um fim de semana diferente: uma viagem ao Pantanal ao lado da família do cantor e de amigos próximos. Leonardo, pai do sertanejo, e Poliana Rocha, mãe dele, acompanham o grupo em momentos de lazer e diversão.

A jornada começa após o show de Ana em Jaguariúna (SP). Depois, o casal segue para Goiânia (GO), de onde partirão para o Pantanal, destino preferido de Leonardo. Lá, a família aproveita pescarias, passeios e a natureza, em um refúgio cercado de tranquilidade e paisagens únicas.

