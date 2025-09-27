Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Castela e Zé Felipe embarcam com Leonardo para viagem em família pelo Pantanal

Cantores aproveitam viagem pelo Pantanal ao lado do pai de Zé Felipe e amigos próximos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:06

Ana Castela embarca em viagem familiar com Zé Felipe e Leonardo
Ana Castela embarca em viagem familiar com Zé Felipe e Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela e Zé Felipe vão aproveitar um fim de semana diferente: uma viagem ao Pantanal ao lado da família do cantor e de amigos próximos. Leonardo, pai do sertanejo, e Poliana Rocha, mãe dele, acompanham o grupo em momentos de lazer e diversão.

A jornada começa após o show de Ana em Jaguariúna (SP). Depois, o casal segue para Goiânia (GO), de onde partirão para o Pantanal, destino preferido de Leonardo. Lá, a família aproveita pescarias, passeios e a natureza, em um refúgio cercado de tranquilidade e paisagens únicas.

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela fizeram publicações parecidas por Reprodução
Jatinho de Zé Felipe em Londrina levanta rumores de romance com Ana Castela por Reprodução
Amiga comenta rumores sobre romance entre Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando com o amigo Odorico por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Portal LeoDias
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
1 de 7
Zé Felipe e Ana Castela fizeram publicações parecidas por Reprodução

Os filhos de Zé Felipe não participam desta vez, mas o clima familiar promete aproximar ainda mais Ana e o cantor. Nos últimos dias, eles já foram vistos juntos em Londrina (PR) e Jundiaí (SP), reforçando os rumores de romance, ainda não confirmado oficialmente.

Leia mais

Imagem - 'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo

'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo

Imagem - Flamengo desmente festa na Argentina e promete processar Léo Dias

Flamengo desmente festa na Argentina e promete processar Léo Dias

Imagem - 'A Fazenda 17': Duda Wendling dá primeiro beijo do reality e pede segredo a Matheus Martins

'A Fazenda 17': Duda Wendling dá primeiro beijo do reality e pede segredo a Matheus Martins

Mais recentes

Imagem - Gracyanne se pronuncia após lesão e cirurgia; futuro na 'Dança' segue incerto

Gracyanne se pronuncia após lesão e cirurgia; futuro na 'Dança' segue incerto
Imagem - 'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo

'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo
Imagem - Flamengo desmente festa na Argentina e promete processar Léo Dias

Flamengo desmente festa na Argentina e promete processar Léo Dias

MAIS LIDAS

Imagem - Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’
01

Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Imagem - Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'
02

Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'

Imagem - Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão
03

Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão

Imagem - Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua
04

Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua