Ex-reality! Descubra quem é o rapaz flagrado agarrado a Cariúcha

Ele é especialista em propriedade intelectual, ele participou do reality Game dos 100

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 19:25

Descubra quem é o rapaz flagrado agarradinho a Cariúcha Crédito: Reprodução

Cariúcha intrigou seus seguidores após aparecer agarradinha com um homem misterioso. A coluna Fábia Oliveira, é claro, não deixou o assunto passar em branco e já descobriu a identidade do rapaz.

Trata-se de Alexis Couto. Especialista em propriedade intelectual, ele participou do reality Game dos 100, exibido pela Record neste ano. Nas redes sociais, o jovem de 27 anos reúne pouco mais de 5 mil seguidores, onde compartilha registros de viagens, momentos pessoais e o dia a dia.

