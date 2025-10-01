CRIME

Mulher é acusada de usar insulina para matar o quinto marido: 'Maligno'

Sarah Hartsfield é acusada pela morte do marido Crédito: Reprodução

Começou nesta segunda-feira (29), em Houston, o julgamento de Sarah Hartsfield, ex-sargento do Exército dos Estados Unidos. Ela responde pela morte do quinto marido, Joseph Hartsfield, ocorrida em janeiro de 2023. A acusação sustenta que ele recebeu uma dose letal de insulina. Sarah, porém, se declara inocente.

A trajetória da ré já era marcada por acusações ligadas a relacionamentos anteriores. O terceiro marido afirmou que ela teria solicitado ao quarto esposo que assassinasse a nova companheira dele.

Joseph, de 46 anos, havia completado apenas 11 meses de casamento com Sarah quando foi internado em 7 de janeiro de 2023. Chegou ao hospital em estado crítico, com glicose extremamente baixa. Uma das enfermeiras levantou a possibilidade de que a condição tivesse sido causada por insulina, substância essencial no tratamento do diabetes, mas de difícil detecção em crimes.

Segundo relatos familiares, Joseph vinha planejando se divorciar, havia reaberto uma conta bancária em sua cidade natal e demonstrava receio pela própria segurança. Ele teria comentado que “achava que Sarah poderia tentar matá-lo”.

Mensagens resgatadas pela investigação mostram o descontentamento dela com a relação. Em conversa com uma amiga, escreveu: “Eu paguei por tudo a ponto de não sobrar nada para mim. Ele só queria um dinheiro fácil e voltar a um estilo de vida que nunca poderia alcançar sozinho.”

Joseph morreu no dia 15 de janeiro. Laudos médicos apontaram complicações decorrentes de intoxicação por insulina, embora a forma de morte tenha sido registrada como indeterminada.

Suspeita nega crime

Em audiência de fiança, Sarah alegou que o marido não foi envenenado, mas vítima de um acidente vascular cerebral provocado por uma artéria obstruída. Pouco depois da morte, publicou no Facebook: “Estou sem emoções e perdida sem ele… Vou tentar dormir, não consigo mais chorar. Eu te amo, Joseph Hartsfield.” Uma semana depois, acabou presa.

O passado de Sarah já reunia outros episódios trágicos. Em 2018, ela atirou contra o ex-noivo, David Bragg, em Minnesota. Na ocasião, afirmou ter reagido a ameaças e disse que disparou “às cegas”. Embora o processo tenha sido encerrado, voltou a ser analisado após a acusação pelo homicídio de Joseph.

Dois anos antes, o terceiro marido, Christopher Donohue, havia solicitado medida protetiva. Ele acusou Sarah de ter entregue uma arma ao quarto marido, David George, pedindo que eliminasse a nova esposa dele. George negou qualquer intenção de cumprir o suposto plano, e Sarah não chegou a ser denunciada formalmente.

Para o xerife Brian Hawthorne, o histórico da acusada é revelador. “Ela não é a pessoa inofensiva que tenta mostrar. Basta olhar seu histórico para perceber que há um lado muito maligno nela”, disse.