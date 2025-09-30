Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Universidade repudiou atitude e informou que investiga o caso

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:13

Alunos foram flagrados em universidade de Salvador
Alunos foram flagrados em universidade de Salvador Crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois alunos foram flagrados fazendo sexo na UniFTC, na Avenida Paralela, em Salvador. O casal foi flagrado por outros estudantes que estavam no local.

No vídeo, que circula nas redes sociais, os alunos não percebem que estão sendo filmados. Ao notarem, eles tentam se esconder.Em nota, a universidade repudiou o ocorrido e disse que está investigando o caso.

Leia mais

Imagem - Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Imagem - Quem é o político flagrado com homem casado em motel por R$ 150

Quem é o político flagrado com homem casado em motel por R$ 150

Imagem - Bispo é flagrado de calcinha e peruca loira em frente a bar

Bispo é flagrado de calcinha e peruca loira em frente a bar

“A UniFTC repudia veementemente qualquer conduta que comprometa a ética e o ambiente educacional. Os fatos estão sendo apurados com rigor, com apoio das áreas competentes e medidas cabíveis serão tomadas. Reafirmamos nosso compromisso com a ética, o respeito e a preservação da comunidade acadêmica”, informou.

Mais recentes

Imagem - MPT investiga queda de trabalhador em prédio no Horto Florestal

MPT investiga queda de trabalhador em prédio no Horto Florestal
Imagem - Pescador é preso na Bahia por manter a família em cárcere e estuprar a filha de 8 anos

Pescador é preso na Bahia por manter a família em cárcere e estuprar a filha de 8 anos
Imagem - Bruno Reis lamenta morte de assessor de vereador em Salvador

Bruno Reis lamenta morte de assessor de vereador em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos
01

Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos

Imagem - Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)
02

Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana
03

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Imagem - Ministro diz que 'tudo indica' que bebida contaminada por metanol foi distribuída em outros estados
04

Ministro diz que 'tudo indica' que bebida contaminada por metanol foi distribuída em outros estados