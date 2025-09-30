FLAGRA

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Universidade repudiou atitude e informou que investiga o caso

Yan Inácio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:13

Alunos foram flagrados em universidade de Salvador Crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois alunos foram flagrados fazendo sexo na UniFTC, na Avenida Paralela, em Salvador. O casal foi flagrado por outros estudantes que estavam no local.

No vídeo, que circula nas redes sociais, os alunos não percebem que estão sendo filmados. Ao notarem, eles tentam se esconder.Em nota, a universidade repudiou o ocorrido e disse que está investigando o caso.