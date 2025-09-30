Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:13
Dois alunos foram flagrados fazendo sexo na UniFTC, na Avenida Paralela, em Salvador. O casal foi flagrado por outros estudantes que estavam no local.
No vídeo, que circula nas redes sociais, os alunos não percebem que estão sendo filmados. Ao notarem, eles tentam se esconder.Em nota, a universidade repudiou o ocorrido e disse que está investigando o caso.
“A UniFTC repudia veementemente qualquer conduta que comprometa a ética e o ambiente educacional. Os fatos estão sendo apurados com rigor, com apoio das áreas competentes e medidas cabíveis serão tomadas. Reafirmamos nosso compromisso com a ética, o respeito e a preservação da comunidade acadêmica”, informou.