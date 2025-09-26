Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:51
Um influencer russo e uma mulher tailandesa foram presos após serem flagrados completamente nus e fazendo sexo na caçamba de uma picape em movimento. O caso aconteceu em Phuket, no sul da Tailândia, na madrugada de quarta-feira (24).
Na cena, o vlogger Georgy Dzugkoev, de 23 anos, e a mulher, de 42, que não teve seu nome divulgado, foram flagrados sem roupas no veículo, um Toyota preto, enquanto o automóvel seguia por uma estrada molhada. O homem estava em pé atrás da tailandesa, que se segurava em uma corda amarrada ao teto da cabine.
Casal fez sexo na caçamba de picape em movimento
Moradores locais que viram as imagens ficaram indignados e acionaram a polícia, que abriu uma investigação, segundo o site "Daily Star".
Georgy - também conhecido como Georgii em alguns idiomas - foi detido na quinta-feira (25), quando supostamente tentava deixar o país pelo Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangkok. O russo pode pegar até cinco anos de prisão por ter publicado o vídeo explícito. Ele foi levado de volta a Phuket, onde a infração teria ocorrido.
Já a mulher é uma garota de programa da região que já havia sido detida. Ela contou às autoridades na delegacia que se sentiu "pressionada a participar do ato para ganhar um dinheiro extra". Ela confessou ser a pessoa que aparece nas imagens e disse que recebeu 1.000 baht (cerca de R$ 160) do russo para gravar o conteúdo destinado ao canal dele no Instagram.
"Eu estava com medo porque era perigoso, mas ele me convenceu a fazer. Me senti pressionada e precisava do dinheiro", falou.
O coronel Chatri Chukaew, superintendente da Delegacia de Polícia de Mueang Phuket, afirmou: "O russo admitiu que era a pessoa do vídeo, mas negou ter feito sexo. Ele disse que estava usando roupa íntima e que apenas parecia estar mantendo relações. É direito dele apresentar sua versão, mas as provas reunidas pelo inquérito vão depender estritamente dos fatos'.
Famosos que já foram presos