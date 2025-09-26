TENTOU FUGIR DO PAÍS

Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Georgy Dzugkoev e uma mulher tailandesa foram vistos completamente nus em um carro Toyota preto

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:51

Casal foi preso após fazer sexo em caçamba de picape em movimento Crédito: Reprodução

Um influencer russo e uma mulher tailandesa foram presos após serem flagrados completamente nus e fazendo sexo na caçamba de uma picape em movimento. O caso aconteceu em Phuket, no sul da Tailândia, na madrugada de quarta-feira (24).

Na cena, o vlogger Georgy Dzugkoev, de 23 anos, e a mulher, de 42, que não teve seu nome divulgado, foram flagrados sem roupas no veículo, um Toyota preto, enquanto o automóvel seguia por uma estrada molhada. O homem estava em pé atrás da tailandesa, que se segurava em uma corda amarrada ao teto da cabine.

Moradores locais que viram as imagens ficaram indignados e acionaram a polícia, que abriu uma investigação, segundo o site "Daily Star".

Georgy - também conhecido como Georgii em alguns idiomas - foi detido na quinta-feira (25), quando supostamente tentava deixar o país pelo Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangkok. O russo pode pegar até cinco anos de prisão por ter publicado o vídeo explícito. Ele foi levado de volta a Phuket, onde a infração teria ocorrido.

Já a mulher é uma garota de programa da região que já havia sido detida. Ela contou às autoridades na delegacia que se sentiu "pressionada a participar do ato para ganhar um dinheiro extra". Ela confessou ser a pessoa que aparece nas imagens e disse que recebeu 1.000 baht (cerca de R$ 160) do russo para gravar o conteúdo destinado ao canal dele no Instagram.

"Eu estava com medo porque era perigoso, mas ele me convenceu a fazer. Me senti pressionada e precisava do dinheiro", falou.

O coronel Chatri Chukaew, superintendente da Delegacia de Polícia de Mueang Phuket, afirmou: "O russo admitiu que era a pessoa do vídeo, mas negou ter feito sexo. Ele disse que estava usando roupa íntima e que apenas parecia estar mantendo relações. É direito dele apresentar sua versão, mas as provas reunidas pelo inquérito vão depender estritamente dos fatos'.

