Noé milionário: jornalista compra ilha abandonada e leva animais e árvores para evitar extinção de espécies

Agência Correio
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:00
Um jornalista britânico gastou sessenta anos transformando uma ilha abandonada num santuário ecológico, replantando milhares de árvores e restaurando habitat para espécies ameaçadas, criando modelo de conservação que funcionava através da liberdade completa dos animais.
Brendon Grimshaw adquiriu a Île Moyenne em 1962 e construiu, sem financiamento externo, um dos projetos de preservação ambiental mais bem-sucedidos do mundo. Sua decisão de rejeitar propostas bilionárias definiu o caráter permanente de sua obra.
Terra está em constante mutação
O projeto exemplifica como visão pessoal e dedicação podem redesenhar paisagens naturais. Onde havia degradação, Grimshaw plantou florestas. Onde havia ausência de vida selvagem, criou santuário que atrai admiração internacional por séculos.
A Île Moyenne em 1962 representava abandono puro. Solos desgastados, vegetação esparsa, fauna praticamente inexistente. O arquipélago das Seicheles possedia dezenas de ilhas mais atrativas para investimento imobiliário. Ninguém havia visto potencial de restauração num território tão deteriorado, sem acesso governamental e sem viabilidade financeira aparente.
Grimshaw viu diferente. Com determinação e o auxílio do amigo René Antoine Lafortune, iniciou obra titânica de recuperação. Cada trilha aberta, cada árvore plantada, cada área restaurada representava passo progressivo rumo à transformação que duraria toda sua existência.
A estratégia de restauração florestal transcendia plantar árvores mecanicamente. Grimshaw selecionou espécies que funcionavam como estrutura de base para o ecossistema: mogno para madeira resistente, palmeiras para abrigo, variedades que alimentavam insetos e pássaros específicos. Dezesseis mil árvores representavam arquitetura verde cuidadosamente planejada.
O resultado foi regeneração completa. Conforme a floresta adensava, o solo recebia nutrição, a umidade aumentava e o clima microclimático da ilha transformava-se. Os pássaros começaram a retornar. Os insetos multiplicaram-se. A cadeia alimentar reestabelecia-se naturalmente num processo que validava cada decisão de plantio.
O diferencial essencial da Île Moyenne era a abordagem de proteção através da liberdade. Grimshaw reintroduziu tartarugas-gigantes das Seicheles, uma espécie criticamente ameaçada. Aves retornaram organicamente. Nenhum animal estava preso, cercado ou confinado. O santuário funcionava como território livre onde fauna selvagem reencontrava capacidade de prosperar autonomamente.
Essa filosofia revolucionou modelos convencionais de zoológicos e reservas. Não era necessário controle predatório para proteger animais. Um ecossistema regenerado fornecia tudo que a fauna selvagem precisava. Os animais viviam dignamente, livres, sem intervenção humana além daquela que havia restaurado o habitat.
O sucesso da Île Moyenne inevitavelmente despertou ganância comercial. Investidores apareciam periodicamente com propostas em cifras estratosféricas, imaginando resort de luxo ou desenvolvimento turístico exclusivo. As somas chegavam a valores que transformariam qualquer pessoa em bilionária overnight, criando oportunidade de riqueza incomparável.
Grimshaw recusou categoricamente toda e qualquer proposta de venda. Sua convicção era intransigente: dinheiro não era equivalente ao que havia construído. A preservação genuína exigia recusa de ganhos materiais. Monetizar a ilha significava destruir tudo, comprometer os animais e trair o propósito que havia guiado sessenta anos de trabalho.
Grimshaw viveu na Île Moyenne até 2012, envelhecendo no próprio paraíso que havia criado. Sua existência tornou-se símbolo vivo de dedicação à conservação. Quando faleceu, deixou território transformado, ecossistema estabilizado e fauna florescendo num refúgio seguro que funcionava autonomamente.
A incorporação oficial ao Parque Nacional Marinho das Seicheles perpetuou seu trabalho através de proteção legal governamental. A transição para gestão institucional assegurou que nenhum futuro proprietário pudesse comprometer a ilha. A visão de Grimshaw tornou-se política de Estado, garantindo preservação indefinida.
A narrativa da Île Moyenne transcende história de um homem dedicado. Representa comprovação de que ações individuais genuinamente motivadas pelo respeito à vida conseguem transformar territórios inteiros e deixar legados que perduram séculos. Conservação autêntica exige sacrifício pessoal, recusa de ganhos monetários e compromisso inabalável com propósitos que ultrapassam qualquer ganho financeiro imediato.