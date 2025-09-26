Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Theo Becker diz que foi agredido por Andressa Suita durante crise de ciúme: 'Soco no olho'

Ator e modelo, que hoje é casada com Gusttavo Lima, namoraram entre 2005 e 2009

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:03

Theo Becker e Andressa Suita
Theo Becker e Andressa Suita Crédito: Reprodução

Theo Becker revelou um episódio de agressão durante seu relacionamento com Andressa Suita, que aconteceu entre 2005 e 2009. O ator disse que levou um soco da modelo após ela se irritar em uma crise de ciúmes. A relação terminou cerca de três anos antes de a influenciadora começar o romance com Gusttavo Lima, com quem hoje é casada e tem dois filhos.

"Uma única vez aconteceu uma coisa, mas ela não teve muita culpa. Era meu aniversário. Estava fazendo 28 anos e estava todo o elenco de Mutantes. Uma das atrizes da novela ficou conversando comigo. Andressa estava chateada, e ela já tinha bebido. Quando entramos no carro, eu tomei um soco, do nada", falou Theo, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

Theo Becker e Andressa Suita

Theo Becker e Andressa Suita por Reprodução
Theo Becker e Andressa Suita por Reprodução
Theo Becker e Andressa Suita por Reprodução
Theo Becker por Reprodução
Andressa Suita por Reprodução
Theo Becker e Andressa Suita por Reprodução
Theo Becker por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima e Andressa Suíta por Reprodução | Redes Sociais
Gusttavo Lima e Andressa Suíta por Reprodução
Andressa Suita e Gusttavo Lima por Reprodução
1 de 10
Theo Becker e Andressa Suita por Reprodução

Segundo o ator, Andressa pediu desculpas e se mostrou arrependida imediatamente. "Foi a única vez que ela teve uma atitude assim comigo", contou. "Segurei, mas fiquei contrariado essa noite inteira. Tomei um soco no olho. ‘Que p*rra é essa?’. Mas, na visão dela, eu merecia porque a menina parou para conversar comigo cinco vezes. Parecia que eu que estava em cima dela", completou.

Leia mais

Imagem - Lewis Hamilton pede orações para seu cachorro, Roscoe, após parada cardíaca: 'Não sabemos se vai acordar'

Lewis Hamilton pede orações para seu cachorro, Roscoe, após parada cardíaca: 'Não sabemos se vai acordar'

Imagem - Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'

Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'

Imagem - Lucas Guimarães troca de hotel em Salvador por medo de 'fantasma' de Michael Jackson: 'Me tira daqui'

Lucas Guimarães troca de hotel em Salvador por medo de 'fantasma' de Michael Jackson: 'Me tira daqui'

Tags:

Agressão Namoro Famoso Famosos Relacionamentos Andressa Suita Theo Becker

Mais recentes

Imagem - Fã invade palco, rasga roupa e morde Natanzinho Lima em show; VÍDEO

Fã invade palco, rasga roupa e morde Natanzinho Lima em show; VÍDEO
Imagem - Você herda a personalidade dos seus pais? Nova pesquisa explica comportamento dos filhos

Você herda a personalidade dos seus pais? Nova pesquisa explica comportamento dos filhos
Imagem - Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

MAIS LIDAS

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
01

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento
02

Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Imagem - Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho
03

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Imagem - Investigações revelam detalhes da tortura e assassinato de três jovens executadas em live por traficantes
04

Investigações revelam detalhes da tortura e assassinato de três jovens executadas em live por traficantes