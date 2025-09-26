Theo Becker diz que foi agredido por Andressa Suita durante crise de ciúme: 'Soco no olho'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:03
Theo Becker revelou um episódio de agressão durante seu relacionamento com Andressa Suita, que aconteceu entre 2005 e 2009. O ator disse que levou um soco da modelo após ela se irritar em uma crise de ciúmes. A relação terminou cerca de três anos antes de a influenciadora começar o romance com Gusttavo Lima, com quem hoje é casada e tem dois filhos.
"Uma única vez aconteceu uma coisa, mas ela não teve muita culpa. Era meu aniversário. Estava fazendo 28 anos e estava todo o elenco de Mutantes. Uma das atrizes da novela ficou conversando comigo. Andressa estava chateada, e ela já tinha bebido. Quando entramos no carro, eu tomei um soco, do nada", falou Theo, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.
Theo Becker e Andressa Suita
Segundo o ator, Andressa pediu desculpas e se mostrou arrependida imediatamente. "Foi a única vez que ela teve uma atitude assim comigo", contou. "Segurei, mas fiquei contrariado essa noite inteira. Tomei um soco no olho. ‘Que p*rra é essa?’. Mas, na visão dela, eu merecia porque a menina parou para conversar comigo cinco vezes. Parecia que eu que estava em cima dela", completou.