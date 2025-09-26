FORÇAS!

Lewis Hamilton pede orações para seu cachorro, Roscoe, após parada cardíaca: 'Não sabemos se vai acordar'

Bulldog inglês foi diagnosticado com pneumonia e está sedado

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:39

Lewis e Roscoe Hamilton Crédito: Reprodução/Instagram

Lewis Hamilton detalhou o estado de saúde de seu cachorro, Roscoe. O cão, da raça bulldog inglês, está internado devido a uma parada cardíaca após o diagnóstico de pneumonia. Em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (26), o heptacampeão mundial da Fórmula 1 desabafou sobre o estado de saúde do animalzinho e pediu orações.

"Por favor, mantenham o Roscoe em seus pensamentos. Quero manter todos vocês informados. O Roscoe pegou pneumonia novamente e estava com dificuldade para respirar. Ele foi internado e sedado para acalmá-lo enquanto o examinavam e, durante o procedimento, seu coração parou", disse Hamilton.

Lewis e Roscoe Hamilton 1 de 13

O piloto britânico explicou que Roscoe está em coma. "Conseguiram fazer o coração voltar a bater e agora ele está em coma. Não sabemos se ele vai acordar. Amanhã tentaremos acordá-lo. Estou ao lado dele e quero agradecer a todos pelas orações e apoio".

Roscoe tem 12 anos e acompanha Lewis Hamilton com frequência no paddock da F1. Ao longo dos anos, se tornou uma espécie de celebridade, principalmente entre os fãs de automobilismo e do piloto da Ferrari. A escuderia, inclusive, confirmou que o heptacampeão não irá participa dos testes de pneus da Pirelli para 2026, iniciados na manhã desta sexta-feira (26), em Mugello, na Itália.

A equipe manteve Charles Leclerc na pista e escalou Guanyu Zhou para o lugar do britânico.