Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lewis Hamilton pede orações para seu cachorro, Roscoe, após parada cardíaca: 'Não sabemos se vai acordar'

Bulldog inglês foi diagnosticado com pneumonia e está sedado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:39

Lewis e Roscoe Hamilton
Lewis e Roscoe Hamilton Crédito: Reprodução/Instagram

Lewis Hamilton detalhou o estado de saúde de seu cachorro, Roscoe. O cão, da raça bulldog inglês, está internado devido a uma parada cardíaca após o diagnóstico de pneumonia. Em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (26), o heptacampeão mundial da Fórmula 1 desabafou sobre o estado de saúde do animalzinho e pediu orações.

"Por favor, mantenham o Roscoe em seus pensamentos. Quero manter todos vocês informados. O Roscoe pegou pneumonia novamente e estava com dificuldade para respirar. Ele foi internado e sedado para acalmá-lo enquanto o examinavam e, durante o procedimento, seu coração parou", disse Hamilton.

Lewis e Roscoe Hamilton

Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram
1 de 13
Lewis e Roscoe Hamilton por Reprodução/Instagram

O piloto britânico explicou que Roscoe está em coma. "Conseguiram fazer o coração voltar a bater e agora ele está em coma. Não sabemos se ele vai acordar. Amanhã tentaremos acordá-lo. Estou ao lado dele e quero agradecer a todos pelas orações e apoio".

Roscoe tem 12 anos e acompanha Lewis Hamilton com frequência no paddock da F1. Ao longo dos anos, se tornou uma espécie de celebridade, principalmente entre os fãs de automobilismo e do piloto da Ferrari. A escuderia, inclusive, confirmou que o heptacampeão não irá participa dos testes de pneus da Pirelli para 2026, iniciados na manhã desta sexta-feira (26), em Mugello, na Itália.

A equipe manteve Charles Leclerc na pista e escalou Guanyu Zhou para o lugar do britânico.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
1 de 14
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Lucas Guimarães troca de hotel em Salvador por medo de 'fantasma' de Michael Jackson: 'Me tira daqui'

Lucas Guimarães troca de hotel em Salvador por medo de 'fantasma' de Michael Jackson: 'Me tira daqui'

Imagem - Ingrid Guimarães cai no choro com homenagem de Mônica Martelli e revela filme inspirado na amizade

Ingrid Guimarães cai no choro com homenagem de Mônica Martelli e revela filme inspirado na amizade

Imagem - Laura Pausini revela segredo inusitado para manter a pele jovem aos 51 anos: 'Nunca fiz plástica'

Laura Pausini revela segredo inusitado para manter a pele jovem aos 51 anos: 'Nunca fiz plástica'

Mais recentes

Imagem - Você herda a personalidade dos seus pais? Nova pesquisa explica comportamento dos filhos

Você herda a personalidade dos seus pais? Nova pesquisa explica comportamento dos filhos
Imagem - Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento
Imagem - Cesar Tralli distribui brinquedos da filha a funcionários da Globo: 'O prazer de doar'

Cesar Tralli distribui brinquedos da filha a funcionários da Globo: 'O prazer de doar'

MAIS LIDAS

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
01

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento
02

Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Imagem - Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho
03

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Imagem - Investigações revelam detalhes da tortura e assassinato de três jovens executadas em live por traficantes
04

Investigações revelam detalhes da tortura e assassinato de três jovens executadas em live por traficantes