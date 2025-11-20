Sem saber que Viviane é trans, Leonardo dá o primeiro beijo em farmacêutica em ‘Três Graças’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 20:00
Viviane (Gabriela Loran) vem tentando se afastar de Leonardo (Pedro Novaes), após descobrir que ele é filho de Ferette (Murilo Benício) em “Três Graças”. No entanto, mal sabe ela que o mocinho, tem se aproximando dela, a mando do pai, que quer um espião na Chacrinha.
Três Graças
No entanto, os dois têm se atraído cada vez mais, e nutrido sentimentos um pelo outro. E em breve chegará o momento do primeiro beijo.
Mais uma vez, Leonardo irá surpreender Vivi com uma visita à farmácia, mas o momento romântico será interrompido pela notícia do desmaio de Gerluce (Sophie Charlotte). No entanto, mesmo assim, o playboy ficará esperando a moça, enquanto ela visita a melhor amiga.
Quando Vivi sair da casa de Gerluce, Léo estará lá. “Sabe, eu acho que”, começara o rapaz. “O que foi?”, questionará Vivi. “Essa espera tem um preço”, seguirá ele. “Que preço, Leonardo?”, pergunta Vivi, que será surpreendida por um beijão pra lá de apaixonado do rapaz.