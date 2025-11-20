Acesse sua conta
Prefeitura barra Kanye West e show em SP é cancelado; entenda

Produtora cita clima político e promete nova data em outra cidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 20:31

Kanye West
Kanye West Crédito: Reprodução

O show de Kanye West (ou Ye, como o rapper tem se apresentado), não vai mais acontecer em São Paulo no dia 29 de novembro de 2025. A confirmação veio nesta quinta-feira (20), quando a Holding Entretenimento & Networking anunciou o cancelamento do evento após perder a autorização para usar o Autódromo de Interlagos.

Segundo a produtora, toda a operação já estava encaminhada: cachê, taxas e demais custos haviam sido pagos. Mesmo assim, a permissão para realização do espetáculo foi revogada unilateralmente pela administração pública. A empresa afirma que, além da decisão institucional, o clima político na capital tornou inviável seguir com o planejamento.

O impasse ganhou força depois que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou que nenhum artista associado a discursos nazistas se apresentaria em equipamentos públicos da cidade. Ele reforçou a posição logo após a primeira confirmação do show.

“Nós não aceitamos e vamos fazer tudo o que for necessário para impedir qualquer tipo de atividade de quem faça apologia ao nazismo em São Paulo”, afirmou o prefeito na segunda-feira (10).

Diante do bloqueio, a produtora diz que continuará tentando manter a vinda de Kanye West ao Brasil, mas agora busca uma cidade que “ofereça abertura para o espetáculo e valorize a cultura urbana”. Uma nova data e local devem ser anunciados em breve.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Kanye West será preso se cantar música 'Heil Hitler' em show, diz MPSP

Prefeitura de São Paulo cancela show de Kanye West em Interlagos após acusações de apologia ao nazismo

Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e aponta divórcio com Kanye West como principal causa

Kanye West é acusado de abuso sexual, cárcere e tráfico humano por ex-assistente: 'Congelei de medo'

É oficial: Kanye West vem ao Brasil para show único; veja onde e quando

Quem já comprou ingresso não ficará no prejuízo: os ingressos continuam válidos para a futura apresentação, mas quem quiser pode solicitar reembolso integral. A organização informou que enviará, em até 24 horas, as instruções para devolução do dinheiro por e-mail ou WhatsApp.

  • As polêmicas

A resistência ao show não veio do nada. Nos últimos anos, Kanye West acumula declarações antissemitas e demonstrações de simpatia por símbolos nazistas. Apoiador de Donald Trump, o rapper, dono de 24 Grammys, lançou em maio a música Heil Hitler, no mesmo dia em que se completaram 80 anos da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

Na faixa, ele faz referências diretas ao ditador Adolf Hitler, responsável pelo assassinato de milhões de judeus durante o Holocausto. A música circulou amplamente no X, mas foi bloqueada em diversas plataformas, como o YouTube.

Tags:

Show Kanye West são Paulo

