POLÊMICA

Prefeitura barra Kanye West e show em SP é cancelado; entenda

Produtora cita clima político e promete nova data em outra cidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 20:31

Kanye West Crédito: Reprodução

O show de Kanye West (ou Ye, como o rapper tem se apresentado), não vai mais acontecer em São Paulo no dia 29 de novembro de 2025. A confirmação veio nesta quinta-feira (20), quando a Holding Entretenimento & Networking anunciou o cancelamento do evento após perder a autorização para usar o Autódromo de Interlagos.

Segundo a produtora, toda a operação já estava encaminhada: cachê, taxas e demais custos haviam sido pagos. Mesmo assim, a permissão para realização do espetáculo foi revogada unilateralmente pela administração pública. A empresa afirma que, além da decisão institucional, o clima político na capital tornou inviável seguir com o planejamento.

O impasse ganhou força depois que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou que nenhum artista associado a discursos nazistas se apresentaria em equipamentos públicos da cidade. Ele reforçou a posição logo após a primeira confirmação do show.

“Nós não aceitamos e vamos fazer tudo o que for necessário para impedir qualquer tipo de atividade de quem faça apologia ao nazismo em São Paulo”, afirmou o prefeito na segunda-feira (10).

Diante do bloqueio, a produtora diz que continuará tentando manter a vinda de Kanye West ao Brasil, mas agora busca uma cidade que “ofereça abertura para o espetáculo e valorize a cultura urbana”. Uma nova data e local devem ser anunciados em breve.

Kanye West 1 de 6

Quem já comprou ingresso não ficará no prejuízo: os ingressos continuam válidos para a futura apresentação, mas quem quiser pode solicitar reembolso integral. A organização informou que enviará, em até 24 horas, as instruções para devolução do dinheiro por e-mail ou WhatsApp.

As polêmicas

A resistência ao show não veio do nada. Nos últimos anos, Kanye West acumula declarações antissemitas e demonstrações de simpatia por símbolos nazistas. Apoiador de Donald Trump, o rapper, dono de 24 Grammys, lançou em maio a música Heil Hitler, no mesmo dia em que se completaram 80 anos da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.