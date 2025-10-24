'THE KARDASHIANS'

Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e aponta divórcio com Kanye West como principal causa

Em novo trailer do reality, a socialite afirma que o diagnóstico foi atribuído ao “estresse” gerado pela separação

Heider Sacramento

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:03

Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e culpa estresse do divórcio com Kanye West Crédito: Divulgação

A empresária e estrela de reality show Kim Kardashian, 45, afirmou ter sido diagnosticada com um aneurisma cerebral, a condição foi descoberta após um exame de ressonância magnética, e revelou que os médicos o atribuíram ao estresse intenso enfrentado durante o conturbado divórcio de Kanye West, com quem tem quatro filhos.

Durante o trailer do “The Kardashians” (sétima temporada), Kim aparece visivelmente emocionada ao relatar: “Havia um pequeno aneurisma... e eles disseram que era só estresse”.