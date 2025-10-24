Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e aponta divórcio com Kanye West como principal causa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:03
A empresária e estrela de reality show Kim Kardashian, 45, afirmou ter sido diagnosticada com um aneurisma cerebral, a condição foi descoberta após um exame de ressonância magnética, e revelou que os médicos o atribuíram ao estresse intenso enfrentado durante o conturbado divórcio de Kanye West, com quem tem quatro filhos.
Kim Kardashian
Durante o trailer do “The Kardashians” (sétima temporada), Kim aparece visivelmente emocionada ao relatar: “Havia um pequeno aneurisma... e eles disseram que era só estresse”.
O episódio tem chamado atenção para a condição neurológica: um aneurisma cerebral é uma dilatação em uma artéria no cérebro que pode levar a complicações graves caso estoure. Embora muitos sejam silenciosos, o diagnóstico precoce inflama o alerta.