Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e aponta divórcio com Kanye West como principal causa

Em novo trailer do reality, a socialite afirma que o diagnóstico foi atribuído ao “estresse” gerado pela separação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:03

Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e culpa estresse do divórcio com Kanye West
Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e culpa estresse do divórcio com Kanye West Crédito: Divulgação

A empresária e estrela de reality show Kim Kardashian, 45, afirmou ter sido diagnosticada com um aneurisma cerebral,  a condição foi descoberta após um exame de ressonância magnética, e revelou que os médicos o atribuíram ao estresse intenso enfrentado durante o conturbado divórcio de Kanye West, com quem tem quatro filhos.

Kim Kardashian

Durante o trailer do “The Kardashians” (sétima temporada), Kim aparece visivelmente emocionada ao relatar: “Havia um pequeno aneurisma... e eles disseram que era só estresse”.

O episódio tem chamado atenção para a condição neurológica: um aneurisma cerebral é uma dilatação em uma artéria no cérebro que pode levar a complicações graves caso estoure. Embora muitos sejam silenciosos, o diagnóstico precoce inflama o alerta.

Tags:

Kanye West kim Kardashian

