Vídeo de Alana Cabral comemorando papel de protagonista em 'Três Graças' viraliza nas redes

Heider Sacramento
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:12
Alana Cabral, 18, está conquistando o público antes mesmo das cenas irem ao ar. Um vídeo publicado por ela no Instagram mostrando a reação da família ao ser aprovada para interpretar Joélly em Três Graças, nova novela das 9 da TV Globo, viralizou nas redes.
O registro, originalmente de 23 de julho, mostra o segundo teste da atriz e o momento em que ela recebe a notícia da aprovação. “Ou eu vou salvar esse vídeo para a minha vida, ou vou apagar. Mas acho que vou salvar, né, mãe? Estou no segundo teste para fazer a Joélly. Eu estou muito animada. Hoje, mais animada do que ansiosa”, comentou Alana na gravação.
Alana Cabral
Em seguida, já em casa, ao lado da família, ela surpreende a mãe: “Mãe, eu sou a nova protagonista da novela das 9”, diz emocionada.
A repercussão foi imediata: famosos também comentaram, como Dira Paes, sua avó na trama: “Lindeza do coração”. Clara Moneke escreveu “Linda demais” e Juliana Alves completou: “Parabéns, lindeza”.
Na novela, Joélly é filha de Gerluce (Sophie Charlotte) e neta de Lígia (Dira Paes), e a trama acompanha a história de três gerações de mulheres enfrentando desafios após engravidarem na adolescência.