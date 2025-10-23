Acesse sua conta
Gerluce se assusta com valor milionário de estátua em 'Três Graças'

Em nova novela da Globo, Josefa revela que peça trancada na mansão vale US$ 1,5 milhão e será peça-chave na trama

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 09:25

Gerluce se choca ao descobrir que a estátua vale US$ 1,5 milhão
Gerluce se choca ao descobrir que a estátua vale US$ 1,5 milhão Crédito: Reprodução/TV Globo

Em Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) fica surpresa ao descobrir o preço da escultura escondida no quarto trancado da mansão: US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,6 milhões). Enquanto cumpre suas funções, a cuidadora é chamada por Josefa (Arlete Salles), que garante a autenticidade da obra.

“A escultura que você viu hoje cedo, As Três Graças... Ela não é falsa coisa nenhuma. É verdadeira!”, afirma a idosa durante um raro momento de lucidez.

Josefa lembra que a peça, trazida da Itália pelo falecido marido de Arminda (Grazi Massafera), tem mais de 200 anos e sempre foi tratada como um tesouro. Após a morte misteriosa de Rogério, Arminda mandou trancar a escultura, dizendo que não tinha mais valor, embora ele discordasse.

