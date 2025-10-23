Gerluce se assusta com valor milionário de estátua em 'Três Graças'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 09:25
Em Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) fica surpresa ao descobrir o preço da escultura escondida no quarto trancado da mansão: US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,6 milhões). Enquanto cumpre suas funções, a cuidadora é chamada por Josefa (Arlete Salles), que garante a autenticidade da obra.
“A escultura que você viu hoje cedo, As Três Graças... Ela não é falsa coisa nenhuma. É verdadeira!”, afirma a idosa durante um raro momento de lucidez.
Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly
Josefa lembra que a peça, trazida da Itália pelo falecido marido de Arminda (Grazi Massafera), tem mais de 200 anos e sempre foi tratada como um tesouro. Após a morte misteriosa de Rogério, Arminda mandou trancar a escultura, dizendo que não tinha mais valor, embora ele discordasse.
A estátua, além de milionária, se torna peça central na trama por estar ligada a esquemas ilegais envolvendo Arminda e Feretti (Murilo Benício). Na vida real, a obra é uma referência à famosa escultura As Três Graças, de Antonio Canova, e seu valor é considerado inestimável.