Lore Improta compartilha desejo curioso na gravidez: 'Não quero saber de mais nada'

Grávida do segundo filho com Leo Santana, influenciadora revelou que banana com leite Ninho tem sido seu lanche diário

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 08:23

Lore Improta revela desejo de gravidez: banana com leite Ninho diário
Lore Improta revela desejo de gravidez: banana com leite Ninho diário Crédito: Reprodução

Lore Improta divertiu os seguidores ao revelar um desejo peculiar nesta segunda gravidez. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta (22), a influenciadora contou que, ultimamente, repete diariamente a mesma combinação alimentar.

“Eu tenho feito isso todos os dias da minha vida, ultimamente. Chega a boca enche de água”, disse Lore, deixando um suspense antes de revelar o que é.

“Banana com leite Ninho. Mas já melhorou da última gravidez. Quem me acompanha aqui vai lembrar que eu comia todos os dias Cheetos, todos os dias sorvete napolitano. Banana eu sempre comi, mas era isso praticamente todos os dias”, completou.

Além do desejo alimentar, Lore falou sobre a felicidade da família com a chegada do segundo filho, fruto do casamento com Leo Santana. “Enfim vivendo o momento que queríamos por tanto tempo! A alegria e o amor estão transbordando ainda mais desde que contamos pra Liz”, compartilhou.

Ela também comentou a relação da filha mais velha com o bebê: “É tão especial ver o carinho que ela já tem com o irmãozinho (ou irmãzinha), o cuidado, a curiosidade, cada detalhe é incrível. Tô contando os dias pra ver esse neném logo por aqui com a gente. Esse bebê foi muito desejado, sonhamos muito com esse dia e ver isso se tornando realidade é massa demais”.

Lore e Leo já são pais da pequena Liz, nascida em setembro de 2021, e estão casados desde 2021.

