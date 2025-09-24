Acesse sua conta
Lore Improta manda fazer 12 bolos para aniversário de 4 anos de Liz; confira detalhes

Festão tem produção com bolos pintados, além de diversas ilhas de doce e animação

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 21:54

Festa tem como tema
Festa tem como tema "Universo Encantado das Princesas" Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Acontece na noite desta quarta-feira (24) o aniversário de Liz, filha de Léo Santana e Lore Improta, que completa 4 anos com um festão para 400 convidados.

Detalhes da festa de 4 anos de Liz

Detalhes da festa de 4 anos de Liz
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais
1 de 20
Detalhes da festa de 4 anos de Liz por Reprodução | Redes Sociais

Com uma proposta diferente, Lore Improta trouxe diversos personagens do universo Disney e Pixar para comemoração que tem o tema “O Universo Encantado das Princesas”, com decoração assinada pelo seu amigo, William Lima. Por causa das quantidade de princesas, a comemoração exigiu o pedido de 12 bolos, produzidos pela equipe do empreendedor Rafael Di Fontianni, dono da Capuleto Maison, que tem certificação da França.

“Criamos 12 bolos inéditos para o evento”, escreveu o empreendedor nas redes sociais. Os bolos ricos em detalhes foram de formatos variados, alguns até em torre de macarons, doce francês. Rafael ainda compartilhou a dificuldade de colocar todos os bolos no porta malas de um dos veículos que se direcionava ao local do evento. “Perrengue chique”, escreveu ele.

Além dos bolos produzidos por Rafael, teve outro gigante, com o tema “A Princesa e o Sapo”, feito por Ivana Simões. Nas redes sociais, Rafael compartilhou ainda registros da produção da festa.

Para a celebração, Lore Improta e Léo Santana, pais de Liz, solicitaram ainda dezenas de macarons coloridos que harmonizam com o tema que traz personagens de produções como “A Princesa e o Sapo”, “Frozen”, “Enrolados”, entre outros.

Inclusive em um dos ambientes registrados por Lore Improta através dos stories do Instagram, é possível ver um ambiente que as personagens no universo lúdico dividem o mesmo espaço, mas cada uma com uma ambientação e detalhes diferentes, com assinatura de Nuvem Sublimação. Para o aniversário, ainda foram contratadas animadoras fantasiadas, como a Pequena Sereia, entre outras.

Para a festa também foi montada uma oficina de produção de macarons e cupcakes. No cardápio, para as crianças intolerantes, foram incluídas opções sem ovos, glúten, lactose ou açúcar. Também foram encomendados diversos docinhos, como morango do amor, todos feitos pelo buffet da mãe Lore, o Liamara Improta.

Lore pensou em cada detalhe, principalmente na troca de look de Liz, que gosta muito de dançar, para que a pequena ficasse confortável. Em um primeiro momento em que a filha aparece dançando ao lado dos pais, estava com um vestido de Tiana, de “A Princesa e o Sapo”, feito pela Boneca de Pano.

Já em outro momento, quando explora o ambiente da festa, está com um vestido mais curto e confortável, em seda com estampa de várias princesas. De lembrança, serão distribuídos kits para colorir personalizados, além de kits para montar bolos no pote.

