Lore Improta anuncia bazar beneficente com acervo pessoal; confira peças

Projeto busca ajudar quem precisa com a venda de roupas

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 20:11

Lore Improta anuncia bazar beneficente
Lore Improta anuncia bazar beneficente Crédito: Reprodução

Lore Improta resolveu desapegar, mas por uma boa causa! A dançarina usou suas redes sociais nesta segunda-feira (8) para anunciar que fará mais uma edição do bazar de roupas beneficente, o Bazar da Lore, com peças do seu acervo pessoal.100% da renda com as vendas será revertida para a Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

Realizado estritamente on-line a partir de 15 de setembro, o projeto busca unir moda, afeto e solidariedade, revertendo as vendas para ajudar em áreas como saúde, educação e cultura. O frete será grátis para todo o Brasil com peças organizadas por categorias para facilitar a experiência do público.

“Esse bazar é uma forma de compartilhar peças que têm um valor afetivo para mim, ao mesmo tempo em que incentivo as pessoas a darem novos ciclos às roupas. E o mais importante: conseguimos transformar moda em solidariedade”, destacou Lore em entrevista ao Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO.

Esta é a segunda edição do projeto. Em 2019, Lore também promoveu um bazar em Salvador em que a arrecadação foi destinada à reforma de uma creche e ao apoio a uma ONG de proteção animal.

Confira algumas das peças:

Prévia das peças do bazar

Prévias das peças do bazar por Divulgação
Prévias das peças do bazar por Divulgação
Prévias das peças do bazar por Divulgação
Prévias das peças do bazar por Divulgação
Prévias das peças do bazar por Divulgação
1 de 5
Prévias das peças do bazar por Divulgação

