DOAÇÃO

Lore Improta anuncia bazar beneficente com acervo pessoal; confira peças

Projeto busca ajudar quem precisa com a venda de roupas

Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 20:11

Lore Improta anuncia bazar beneficente Crédito: Reprodução

Lore Improta resolveu desapegar, mas por uma boa causa! A dançarina usou suas redes sociais nesta segunda-feira (8) para anunciar que fará mais uma edição do bazar de roupas beneficente, o Bazar da Lore, com peças do seu acervo pessoal.100% da renda com as vendas será revertida para a Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

Realizado estritamente on-line a partir de 15 de setembro, o projeto busca unir moda, afeto e solidariedade, revertendo as vendas para ajudar em áreas como saúde, educação e cultura. O frete será grátis para todo o Brasil com peças organizadas por categorias para facilitar a experiência do público.

“Esse bazar é uma forma de compartilhar peças que têm um valor afetivo para mim, ao mesmo tempo em que incentivo as pessoas a darem novos ciclos às roupas. E o mais importante: conseguimos transformar moda em solidariedade”, destacou Lore em entrevista ao Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO.

Esta é a segunda edição do projeto. Em 2019, Lore também promoveu um bazar em Salvador em que a arrecadação foi destinada à reforma de uma creche e ao apoio a uma ONG de proteção animal.

Confira algumas das peças: