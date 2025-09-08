SOLIDÃO

Angela Ro Ro estava isolada e não queria ver ninguém, contou amigo

Nome da música brasileira morreu aos 75 anos no Rio nesta segunda-feira (8) após dois meses e meio internada

Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 18:30

Angela Ro Ro Crédito: Reprodução

Grande nome da música brasileira, a cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos. Desde 17 de junho, ela estava internada na UTI do Hospital Silvestre, no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, após desenvolver uma infecção pulmonar. De acordo com o Metrópoles, a cantora teve uma parada cardíaca depois de adquirir uma nova infecção e não resistiu.

Antes da internação, o produtor musical Paulinho Lima relatou a situação da artista morando sozinha em casa. Segundo ele, Angela estava isolada, debilitada e com dificuldades para ir ao banheiro sozinha.

“Completamente debilitada, sem querer receber ninguém, se automedicando, insistindo em não receber médicos, a não ser os que possa fazer consultas por telefone”, escreveu Paulinho. “Quem conseguiu entrar em sua casa, usando as mais diversas estratégias a encontraram debilitada, sem condições de ir sozinha ao banheiro", descreveu ainda, preocupado.

O amigo ainda lamentou que ela estava tão sozinha e sem apoio: “Dói em mim saber que a solidão existe… sim dói! Não gostaria que ela terminasse seus dias como as irmãs Batista e outros que se esquecem de si mesmo”.