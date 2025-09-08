Acesse sua conta
Angela Ro Ro estava isolada e não queria ver ninguém, contou amigo

Nome da música brasileira morreu aos 75 anos no Rio nesta segunda-feira (8) após dois meses e meio internada

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 18:30

“Completamente debilitada, sem querer receber ninguém, se automedicando, insistindo em não receber médicos, a não ser os que possa fazer consultas por telefone”, escreveu Paulinho. “Quem conseguiu entrar em sua casa, usando as mais diversas estratégias a encontraram debilitada, sem condições de ir sozinha ao banheiro", descreveu ainda, preocupado. 

O amigo ainda lamentou que ela estava tão sozinha e sem apoio: “Dói em mim saber que a solidão existe… sim dói! Não gostaria que ela terminasse seus dias como as irmãs Batista e outros que se esquecem de si mesmo”.

Além da saúde fragilizada, Angela Ro Ro enfrentava problemas financeiro. Recentemente, ela voltou a pedir doações para custear despesas hospitalares. Como não recebia aposentadoria, a artista contava apenas com os valores provenientes de direitos autorais, que somavam aproximadamente R$800 mensais.

