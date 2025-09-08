Acesse sua conta
Angela Ro Ro e Zizi Possi tiveram romance conturbado com episódio de agressão: ‘Má fama’

Cantoras tiveram relação marcada por escândalo que virou música de Caetano Veloso

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 16:53

Relação das cantoras foi assunto em páginas policiais
Relação das cantoras foi assunto em páginas policiais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Angela Ro Ro, falecida nesta segunda-feira (8) aos 75 anos após uma parada cardíaca durante um procedimento cirúrgico, viveu o amor em sua melhor forma: sem medo e com liberdade.

Angela Ro Ro e Zizi Possi por Reprodução | Redes Sociais
A cantora teve um relacionamento conturbado com outra grande cantora da MPB, Zizi Possi, durante a década de 1980, de acordo com matéria da revista Quem.

Segundo a revista, na época, o romance entre as duas artistas foi assunto em páginas policiais por causa de rumores de que Angela teria agredido Zizi fisicamente, mas o que, de fato, aconteceu?

Em 80, os boatos que corriam entre amigos e pessoas íntimas era que Angela teria feito um barraco no meio do show de Zizi, ao revelar sua bissexualidade. O momento chegou a inspirar “Escândalo”, música de Caetano Veloso.

Angela Ro Ro e Zizi Possi
Angela Ro Ro e Zizi Possi Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Os relatos nas páginas policiais eram de uma relação conturbada que teria chegado a agressões de ambas. A notícia que nunca foi desmentida por Possi, gerou desconforto em Ro Ro.

“Eu nunca bati em ninguém nem naquela cantora em 1981”, disse se referindo a Possi, mas sem citar nomes. “Não custava nada. Ela calou, e quem cala consente. Eu fiquei com essa má fama, mas só acredita nessa fama quem não presta”, disse a cantora ao portal Gay Blog.

Luiza Possi, filha de Zizi, chegou a falar sobre a sexualidade da mãe e da polêmica envolvendo a mãe no centro do escândalo. “Roubaram o direito dela ao silêncio, era outra pessoa falando dela. Se falar alguma coisa sobre isso, vou fazer a mesma coisa, e posso escolher não fazer isso com a minha mãe", respondeu a filha de Zizi na época.

Além disso, em entrevista a Época, Luiza revelou ainda que sabia da relação das duas. “Quando nasci, em 1984, minha mãe e Ro Ro não estavam mais juntas. Nunca vivi isso e acho a Ro Ro uma grande cantora”.

Angela disse em entrevista que não guardava mágoas da suposta ex, além disso revelou que tinha o desejo de subir ao palco com Zizi.

“Com Zizi seria engraçado, de verdade. Desde 1988 tenho esse projeto na cabeça. Meu escritório chegou a procurá-la, mas não tive muita sorte”, contou à revista Época, em 2013.

Ro Ro falava abortamento de sua sexualidade em seus shows. Inclusive, quando as duas viraram assunto em páginas policiais, de acordo com a Quem, Ro Ro havia declarado: “Voces já sabem: eu sou a única cantora lésbica da MPB”.

