Namorada secreta de Angela Ro Ro está 'consternada' com morte da cantora, diz advogado

A cantora e compositora não resistiu a uma parada cardíaca após apresentar uma nova infecção.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:33

Angela Ro Ro
Angela Ro Ro Crédito: Reprodução

A namorada de Angela Ro Ro está devastada com a morte da cantora. O ícone da MPB faleceu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, no Rio de Janeiro, após não resistir a uma parada cardíaca causada por uma nova infecção.

Em nota, o advogado que representa Angela afirmou que a companheira vivia com a cantora há quatro anos. “Sua companheira verdadeira e atual não quer se identificar no momento. Sobre a causa da morte, a cantora contraiu outra bactéria na UTI, onde não estava totalmente isolada dos demais pacientes”, disse o advogado, acrescentando que a namorada está “absolutamente consternada”.

Ele também desmentiu informações de que Angela teria contado com ajuda da produtora Lana Braga nos últimos dias, resumindo a relação das duas a “meras ligações”.

