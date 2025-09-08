Namorada secreta de Angela Ro Ro está 'consternada' com morte da cantora, diz advogado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:33
A namorada de Angela Ro Ro está devastada com a morte da cantora. O ícone da MPB faleceu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, no Rio de Janeiro, após não resistir a uma parada cardíaca causada por uma nova infecção.
Angela Ro Ro
Em nota, o advogado que representa Angela afirmou que a companheira vivia com a cantora há quatro anos. “Sua companheira verdadeira e atual não quer se identificar no momento. Sobre a causa da morte, a cantora contraiu outra bactéria na UTI, onde não estava totalmente isolada dos demais pacientes”, disse o advogado, acrescentando que a namorada está “absolutamente consternada”.
Ele também desmentiu informações de que Angela teria contado com ajuda da produtora Lana Braga nos últimos dias, resumindo a relação das duas a “meras ligações”.