Quem era Angela Ro Ro, ícone da MPB que morreu aos 75 anos

A cantora estava internada no Rio de Janeiro desde junho e não resistiu a uma parada cardíaca

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:05

Angela Ro Ro Crédito: Alexandre Moreira/Divulgação

Angela Ro Ro morreu aos 75 anos, nesta segunda-feira (8/9), no Rio de Janeiro. A cantora estava internada desde 17 de junho na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Silvestre e não resistiu a uma parada cardíaca após uma hipotensão grave.