Quem era Angela Ro Ro, ícone da MPB que morreu aos 75 anos

Fernanda Varela
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:05
Angela Ro Ro morreu aos 75 anos, nesta segunda-feira (8/9), no Rio de Janeiro. A cantora estava internada desde 17 de junho na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Silvestre e não resistiu a uma parada cardíaca após uma hipotensão grave.
Angela foi um dos principais nomes dentro da música popular brasileira. Ela começou a carreira cantando em bares no Rio de Janeiro e se mudou para Londres em 1971 para trabalhar com serviços gerais.