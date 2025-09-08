Acesse sua conta
Quem era Angela Ro Ro, ícone da MPB que morreu aos 75 anos

A cantora estava internada no Rio de Janeiro desde junho e não resistiu a uma parada cardíaca

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:05

Angela Ro Ro
Angela Ro Ro Crédito: Alexandre Moreira/Divulgação

Angela Ro Ro morreu aos 75 anos, nesta segunda-feira (8/9), no Rio de Janeiro. A cantora estava internada desde 17 de junho na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Silvestre e não resistiu a uma parada cardíaca após uma hipotensão grave.

Angela foi um dos principais nomes dentro da música popular brasileira. Ela começou a carreira cantando em bares no Rio de Janeiro e se mudou para Londres em 1971 para trabalhar com serviços gerais.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

