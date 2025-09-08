LUTO

Angela Ro Ro morre aos 75 anos após quase três meses internada

Ela estava internada e bastante debilitada

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025

A cantora Angela Ro Ro Crédito: Divulgação/Lucas Ávila

A cantora Angela Maria Diniz Gonçalves, conhecida como Angela Ro Ro, morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos. Desde 17 de junho, ela estava internada na UTI do Hospital Silvestre, no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, após desenvolver uma infecção pulmonar. Durante o tratamento, precisou passar por uma traqueostomia e iniciou fisioterapia vocal para recuperação da voz.

Angela se destacou na música brasileira desde os bares do Rio de Janeiro, onde começou sua carreira, até seu período em Londres em 1971, quando trabalhou como garçonete e faxineira. De volta ao Brasil em 1974, estreou com o álbum Angela Ro Ro em 1979, alcançando sucesso com canções como Amor Meu Grande Amor e Tola Foi Você.

Além da música, Angela foi uma das primeiras artistas a se posicionar pelo movimento LGBTQIA+, denunciando a lesbofobia e tornando-se referência na luta por direitos. No início dos anos 1980, viveu um relacionamento com Zizi Possi que terminou em polêmica, resultando no álbum Escândalo (1981).