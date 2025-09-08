Acesse sua conta
Você sabe de onde veio o apelido 'Ro Ro'? A história por trás do nome de Angela Ro Ro

Cantora faleceu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, após uma parada cardíaca

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:40

Angela Ro Ro Crédito: Reprodução/Instagram

Nos últimos anos, Angela enfrentou batalhas duras; problemas de saúde e dificuldades financeiras. Após uma traqueostomia em 2023, que comprometeu temporariamente sua voz, ela passou a viver com apenas cerca de R$ 800 mensais de direitos autorais. Sem aposentadoria, recorreu às redes sociais pedindo ajuda aos fãs e amigos. “Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês”, disse em um dos vídeos.

Apesar do apoio da classe artística, incluindo shows beneficentes, Angela seguia em estado delicado de saúde e estava internada no Hospital Silvestre, no Rio, desde julho. Ela morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, após uma parada cardíaca.

Nascida Angela Maria Diniz Gonsalves, a cantora que o Brasil conheceu como Angela Ro Ro recebeu ainda na infância o apelido que a acompanharia por toda a vida. A razão? Sua voz grave, rouca e inconfundível, que inspirou familiares a chamá-la carinhosamente de “Ro Ro”, referência tanto ao timbre quanto à risada característica.

Desde cedo, a música esteve presente em sua trajetória. Aos 5 anos, começou a estudar piano clássico. Anos depois, uma viagem à Itália mudou seu destino: foi lá que conheceu o cineasta Glauber Rocha, que a incentivou a seguir na música. Pouco depois, morou em Londres, onde trabalhou como garçonete, lavadora de pratos e faxineira em um hospital, além de se apresentar em pubs. Por indicação de Glauber, chegou a participar do álbum Transa, de Caetano Veloso, tocando gaita em uma das faixas.

De volta ao Rio de Janeiro, passou a se apresentar em casas noturnas e, com o tempo, assinou contrato com a gravadora Polygram/Polydor, atual Universal Music. Sua estreia oficial veio em 1979 com o álbum homônimo Angela Ro Ro, que trouxe clássicos como Amor, meu grande amor, Não há cabeça e Tola foi você.

Ao longo da carreira, Ro Ro se destacou não apenas pela voz potente, mas também pelas letras confessionais, que conquistaram nomes como Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Marina Lima, Simone e Zélia Duncan, todos intérpretes de suas composições. Além disso, marcou a história da música brasileira ao ser uma das primeiras artistas a se assumir publicamente lésbica, enfrentando o preconceito com autenticidade e coragem.

O apelido que nasceu na infância se transformou em marca registrada e símbolo de uma artista. Com mais de quatro décadas de carreira, Angela Ro Ro deixa um legado de autenticidade, intensidade e uma voz que atravessou gerações. 

