Esposa de Carlos Alberto de Nóbrega posta foto do marido de sunga e dispara: 'Coroa gato'

Renata de Nóbrega compartilhou clique raro e fez declaração apaixonada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:55

Renata e Carlos Alberto de Nóbrega Crédito: Reprodução

Carlos Alberto de Nóbrega, de 89 anos, recebeu uma declaração especial da esposa, Renata de Nóbrega, de 49, nas redes sociais. A médica publicou uma sequência de fotos antigas do apresentador, em que ele aparece à vontade, de sunga, à beira da piscina, e aproveitou para brincar sobre a diferença de idade de quatro décadas entre os dois.

"Achei essas fotos no meu álbum do celular, e são do ano de 2020. Para quem me pergunta, ou questiona sobre nossa diferença de idade, eu respondo: casei com um coroa gato ou não? Amo essas fotos e a barba", escreveu Renata, apaixonada.

O casal, que está junto desde 2017, costuma lidar com comentários sobre a diferença de idade. Recentemente, Carlos Alberto chegou a usar suas próprias redes para defender a companheira após rumores de que ela teria sido responsável pelo fim do casamento anterior do humorista com Andréa de Nóbrega, união que terminou oficialmente em 2016.

Na ocasião, o apresentador de A Praça É Nossa fez um desabafo: “Ela não merece. Deixem a Renata em paz. Ver o nome dela jogado de uma maneira tão baixa, vil, me deixa muito triste”.

Carlos Alberto explicou ainda que a médica não teve nenhuma relação com a separação. “Estou separado há 13 anos. Ela não acabou com o meu casamento. Essa acusação é um absurdo”, reforçou.