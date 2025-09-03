Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Planta poderosa: saiba 5 benefícios da aloe vera para a pele

A babosa pode transformar sua rotina de skincare

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 23:00

A aloe vera ganhou protagonismo nos cuidados com a pele e é usada em diferentes rotinas de beleza (Imagem: Light Stock | Shutterstock)
A aloe vera ganhou protagonismo nos cuidados com a pele e é usada em diferentes rotinas de beleza Crédito: Imagem: Light Stock | Shutterstock

A aloe vera é uma das plantas medicinais mais versáteis do mundo e conquistou destaque nos cuidados com a pele. Rica em vitaminas, minerais, antioxidantes e enzimas, ela pode ser incorporada a diversas rotinas de beleza. Não é à toa que aparece tanto em receitas caseiras quanto em produtos de grandes marcas de cosméticos.

“A aloe vera, conhecida também como babosa, é uma planta com propriedades terapêuticas muito interessantes. Ela possui ação calmante, cicatrizante e hidratante, sendo bastante utilizada em cuidados com a pele, como em casos de irritações leves, queimaduras solares e até para manter a pele mais saudável”, explica a dermatologista Luiza Lopes.

Babosa

Babosa traz efeito refrescante e conforto imediato para a pele por Freepik
A babosa é uma das opções naturais mais completas na natureza por Reprodução
Dicas práticas para aproveitar todo o poder da babosa na pele por BANCO DE IMAGENS
Dicas práticas para aproveitar todo o poder da babosa na pele por BANCO DE IMAGENS
[Edicase]Não existem estudos científicos que comprovem que a babosa inibe a queda e estimula o crescimento capilar (Imagem: LN team | Shutterstock) por Imagem: LN team | Shutterstock
[Edicase]A babosa é uma planta versátil e pode ser utilizada de diversas formas (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
1 de 6
Babosa traz efeito refrescante e conforto imediato para a pele por Freepik

A seguir, a especialista detalha os benefícios dessa planta medicinal para a pele!

1. Hidratação leve e eficaz

O gel da babosa é um dos aliados mais conhecidos para manter a pele hidratada. Diferente de outros produtos, ele não deixa a sensação oleosa e pode ser usado inclusive em peles mistas e oleosas.

2. Alivia queimaduras solares

Após longos períodos de exposição ao sol, a pele pode ficar vermelha e causar desconforto. O uso tópico da aloe vera pode ser um grande aliado. “Nesses casos, ajuda a refrescar, reduzir a vermelhidão e acelerar a recuperação da pele, mantendo-a mais saudável”, explica a dermatologista Luiza Lopes.

3. Suaviza irritações

Coceiras, pequenas reações e ressecamentos podem ser suavizados com a aplicação do gel da planta. Sua ação anti-inflamatória contribui para reduzir a sensibilidade local.

As vitaminas e minerais da aloe vera favorecem a regeneração da pele em pequenos machucados ou descamações (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
As vitaminas e minerais da aloe vera favorecem a regeneração da pele em pequenos machucados ou descamações Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

4. Auxilia na cicatrização

A presença de vitaminas e minerais na aloe vera favorece a regeneração da pele em pequenos machucados ou descamações, sempre como um tratamento complementar. 

5. Uso em cosméticos prontos

Hoje, a indústria da beleza incorpora a aloe vera em géis, cremes, loções e máscaras faciais. Essa é a forma mais segura de aproveitar seus benefícios, já que os produtos passam por testes dermatológicos.

Como utilizar a aloe vera com segurança?

Apesar dos benefícios, a dermatologista Luiza Lopes alerta para a utilização sem orientação médica. “É importante lembrar que, apesar de natural, o uso deve ser feito com cuidado, porque em algumas pessoas pode causar reações. O ideal é sempre buscar produtos dermatologicamente testados e orientações de um profissional especializado”, conclui a dermatologista.

Leia mais

Imagem - Veja os riscos do excesso de telas para crianças e adolescentes

Veja os riscos do excesso de telas para crianças e adolescentes

Imagem - Confira 5 dicas para ensinar educação financeira para os filhos

Confira 5 dicas para ensinar educação financeira para os filhos

Imagem - Alinhe a postura corporal: veja 5 técnicas simples para evitar dores na coluna

Alinhe a postura corporal: veja 5 técnicas simples para evitar dores na coluna

Mais recentes

Imagem - 3 cuidados com a pele são fundamentais durante a perimenopausa; confira

3 cuidados com a pele são fundamentais durante a perimenopausa; confira
Imagem - Confira esquema especial para o desfile do 7 de Setembro em Salvador

Confira esquema especial para o desfile do 7 de Setembro em Salvador
Imagem - Aprenda 5 posturas de ioga para melhorar a saúde sexual feminina

Aprenda 5 posturas de ioga para melhorar a saúde sexual feminina

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua