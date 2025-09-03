Acesse sua conta
Luciano Huck faz pedido de aniversário: ajuda para jovem mãe de quadrigêmeos em Salvador

Apresentador usou as redes sociais para mobilizar doações em apoio a Maria Stephanie, de 23 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:49

Luciano Huck faz pedido de aniversário para jovem mãe de quadrigêmeos na Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

No dia em que completou 54 anos, nesta quarta-feira (03), o apresentador Luciano Huck decidiu transformar a data em um gesto de solidariedade. Em vez de comemorar apenas sua nova idade, ele usou as redes sociais para pedir ajuda financeira para Maria Stephanie de Jesus Santana, jovem de 23 anos que deu à luz quadrigêmeos - três meninos e uma menina - em Salvador, no último dia 16 de julho.

Os bebês receberam os nomes de Pedro Henrique, Pedro Lucas, Pedro Gael e Aurora. Maria Stephanie já era mãe de uma menina de seis anos, e agora enfrenta a missão de cuidar de cinco filhos ao lado do companheiro.

“Imagina quatro de uma vez só, mais uma pequena em casa. Eu não consigo nem imaginar. Como presente de aniversário, eu queria pedir que a gente ajudasse a Stephanie”, disse Huck em vídeo publicado no Instagram.

Segundo ele, a jovem tentou organizar uma vaquinha virtual para arcar com os custos dos bebês, mas a arrecadação não teve o alcance esperado. Na legenda, o apresentador reforçou o pedido: “Hoje é meu aniversário e eu tenho um pedido: bora ajudar a Stephanie @quadrigemeos_2025? Link da vaquinha está na bio e nos stories. Se preferir, também tem pix: quadrigemeos@vakinha.com.br. Quem não puder doar, compartilha o vídeo. Isso já ajuda muito.”

Parto aconteceu na Maternidade Prof. José Maria de Magalhães Netto

Parto aconteceu na Maternidade Prof. José Maria de Magalhães Netto
Parto aconteceu na Maternidade Prof. José Maria de Magalhães Netto por Divulgação/SMS
Maria Stephanie de Jesus de Santana teve quadrigêmeos no dia 16 de julho
Luciano Huck pede ajuda para mãe baiana de quadrigêmeos
Stephanie, a mãe dos quadrigêmeos comemora a alta dos filhos
Parto aconteceu na Maternidade Prof. José Maria de Magalhães Netto por Divulgação/SMS

  • Parto de alto risco e internação na UTI

Natural de Cipó, no interior da Bahia, Maria Stephanie foi acompanhada pela rede pública de saúde. Por conta do risco da gestação, ela foi transferida para a Maternidade José Maria de Magalhães Netto, em Salvador, onde o parto cesariano foi realizado sob a supervisão da obstetra Micheline de Andrade Pereira Barbosa e uma equipe multiprofissional.

Os quadrigêmeos nasceram prematuros e precisaram permanecer internados na UTI Neonatal até alcançarem o peso adequado. Após evolução positiva, todos receberam alta.

