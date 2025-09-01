Acesse sua conta
Marina Sena releva que descarta casamento e gravidez: 'Pacto com macho'

Cantora mineira abriu o coração em entrevista para a Marie Claire de setembro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:10

Marina Sena Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Marina Sena, 28 anos, é a estrela da capa e do recheio da Marie Claire Brasil de setembro, divulgada nesta segunda-feira (01). Na conversa com a jornalista Priscilla Geremias, a artista abordou temas como religião, maternidade, relacionamentos, saúde mental e arte, sempre com a sinceridade que marca sua trajetória.

Sobre maternidade, Marina foi direta: não sonha em engravidar. “Não tenho vontade de gerar. Adotaria lá para os meus 50 anos, quando teria tempo para criar uma criança da forma que eu gostaria”, afirmou. A mesma visão se estende ao casamento: “Nunca sonhei em casar ou me imaginei de noiva. Casamento é pacto, e não sei se quero fazer pacto com macho”, disse, entre risos.

Quando o assunto é sexualidade, a cantora também não esconde experiências passadas: “Já beijei mulheres, mas só me envolvi emocionalmente com homens. Por isso, não me considero bi.”

Atualmente namorando o influenciador Juliano Floss, 21, a cantora comenta sobre a repercussão da diferença de idade entre os dois. “Do jeito que falam parece que tenho 40 anos”, ironizou. “Juliano é uma pessoa iluminada. Ele arrancou de mim uma alegria.”

Firme em sua espiritualidade, Marina revelou a importância da religião em sua rotina. “Sou do Candomblé. Todo dia saúdo meus orixás, rezo, converso, faço meus rituais. Faço psicanálise e terapias holísticas.”

Marina Sena e Juliano Floss

Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Marina Sena, Juliano e, à direita, Vivi por Reprodução / Redes sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
1 de 5
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais

A cantora também relembrou o show no festival The Town, em São Paulo, há dois anos, quando homenageou Gal Costa - referência fundamental em sua formação artística. “Ali, naquele dia, foi verdadeiramente o meu primeiro passo para me conectar com a Marina de hoje. Por isso chorava tanto”, recordou.

Para além dos julgamentos, Marina mantém os pés no chão quanto ao futuro da carreira. “Tenho uma vida inteira para ganhar quantos Grammys. Quero ter 80 anos e 50 discos. A arte caminha com minha vida”, concluiu.

A cantora trará sua turnê “Coisas Naturais” para Salvador nos dias 6 e 7 de setembro no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Os ingressos para as duas datas já se encontram esgotados

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Marina Sena volta a Salvador com show no MAM; veja data e detalhes

Marina Sena lança Coisas Naturais e dispara: 'Nunca mais quero homem mais velho'

Marina Sena anuncia novo álbum 'Coisas Naturais'; veja data de lançamento

Beijo de língua? Juliette revela cena quente cortada de clipe com Marina Sena

Marina Sena diz ser melhor compositora da sua geração e elogia sexo com Juliano Floss

