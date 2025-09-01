FAMOSOS

Marina Sena releva que descarta casamento e gravidez: 'Pacto com macho'

Cantora mineira abriu o coração em entrevista para a Marie Claire de setembro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:10

Marina Sena Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Marina Sena, 28 anos, é a estrela da capa e do recheio da Marie Claire Brasil de setembro, divulgada nesta segunda-feira (01). Na conversa com a jornalista Priscilla Geremias, a artista abordou temas como religião, maternidade, relacionamentos, saúde mental e arte, sempre com a sinceridade que marca sua trajetória.

Sobre maternidade, Marina foi direta: não sonha em engravidar. “Não tenho vontade de gerar. Adotaria lá para os meus 50 anos, quando teria tempo para criar uma criança da forma que eu gostaria”, afirmou. A mesma visão se estende ao casamento: “Nunca sonhei em casar ou me imaginei de noiva. Casamento é pacto, e não sei se quero fazer pacto com macho”, disse, entre risos.

Quando o assunto é sexualidade, a cantora também não esconde experiências passadas: “Já beijei mulheres, mas só me envolvi emocionalmente com homens. Por isso, não me considero bi.”

Atualmente namorando o influenciador Juliano Floss, 21, a cantora comenta sobre a repercussão da diferença de idade entre os dois. “Do jeito que falam parece que tenho 40 anos”, ironizou. “Juliano é uma pessoa iluminada. Ele arrancou de mim uma alegria.”

Firme em sua espiritualidade, Marina revelou a importância da religião em sua rotina. “Sou do Candomblé. Todo dia saúdo meus orixás, rezo, converso, faço meus rituais. Faço psicanálise e terapias holísticas.”

Marina Sena e Juliano Floss 1 de 5

A cantora também relembrou o show no festival The Town, em São Paulo, há dois anos, quando homenageou Gal Costa - referência fundamental em sua formação artística. “Ali, naquele dia, foi verdadeiramente o meu primeiro passo para me conectar com a Marina de hoje. Por isso chorava tanto”, recordou.

Para além dos julgamentos, Marina mantém os pés no chão quanto ao futuro da carreira. “Tenho uma vida inteira para ganhar quantos Grammys. Quero ter 80 anos e 50 discos. A arte caminha com minha vida”, concluiu.

A cantora trará sua turnê “Coisas Naturais” para Salvador nos dias 6 e 7 de setembro no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Os ingressos para as duas datas já se encontram esgotados.