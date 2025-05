'COISAS NATURAIS'

Marina Sena volta a Salvador com show no MAM; veja data e detalhes

Cantora mineira retorna à capital baiana em setembro com show especial ao ar livre no Museu de Arte Moderna

Salvador está na rota da nova turnê de Marina Sena. A cantora mineira anunciou, nesta quinta-feira (15), que se apresenta na capital baiana no dia 6 de setembro, no espaço externo do MAM, com o espetáculo "Coisas Naturais". O show marca o retorno da artista à cidade após sua última passagem pela capital durante o carnaval. >