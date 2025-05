PREMONIÇÃO?

Filme de terror da Netflix prevê morte do Papa Leão 14 anos antes de seu nome ser cogitado

Diretor uruguaio explica como antigas profecias inspiraram o roteiro de "El Habitante"

Heider Sacramento

Publicado em 15 de maio de 2025 às 19:39

Papa Leão 14 Crédito: Narcin Mazur/ cbcew.org.uk

Uma coincidência digna de roteiros de suspense chamou atenção dos usuários da Netflix nos últimos dias. Um filme de terror lançado em 2017, intitulado El Habitante, viralizou ao exibir, já nos primeiros minutos, a notícia da morte do Papa Leão 14, nome que, curiosamente, hoje corresponde ao novo líder da Igreja Católica. À época da estreia, o Papa era Francisco, e o nome Leão 14 sequer figurava entre as cogitações. >

O autor dessa suposta "premonição" é o diretor e roteirista uruguaio Guillermo Amoedo, que conversou com o jornal Clarín sobre a intrigante coincidência. Segundo ele, a escolha do nome não foi fruto do acaso, mas resultado de uma pesquisa envolvendo profecias religiosas e teorias conspiratórias.>

"Escolhi o nome ao escrever o roteiro, em 2015. O que fiz foi cruzar diferentes profecias, como as de São Malaquias e Santa Hildegarda de Bingen, com teorias apócrifas e também o histórico dos antipapas. E Leão 14 foi o nome que surgiu dessa combinação", explicou Amoedo.>

Apesar do burburinho em torno do filme, Amoedo descarta qualquer intenção de prever o futuro. Para ele, o roteiro apenas se inspira em antigas previsões religiosas, amplamente conhecidas por estudiosos do tema.>

"Não considero que tenha sido uma premonição, mas sim algo baseado em profecias antigas", reforçou o cineasta, destacando a diferença entre uma profecia — definida pela Real Academia Espanhola como uma 'predição clarividente do futuro por inspiração divina' — e uma coincidência criada a partir de elementos históricos e ficcionais.>

Na trama de El Habitante, a morte do Papa Leão 14 é noticiada logo no terceiro minuto, antes mesmo de aparecer o título oficial do longa. O fato serve como pano de fundo para a história principal, que gira em torno de três irmãs que invadem a casa de um senador com o intuito de roubá-lo, mas acabam descobrindo um segredo aterrorizante escondido no porão da residência.>