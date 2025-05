MEDIAÇÃO

Papa Leão 14 oferece o Vaticano para encontro de líderes com foco em promover a paz

Pontífice discursou durante o Jubileu das Igrejas Orientais na Sala Paulo VI, no Vaticano

O papa Leão 14 fez nesta quarta-feira (14) mais um apelo pelo paz durante um encontro com 5 mil participantes do Jubileu das Igrejas Orientais na Sala Paulo VI, no Vaticano. Ele afirmou que a paz é necessária "da Terra Santa à Ucrânia, do Líbano à Síria, do Oriente Médio ao Tigré e ao Cáucaso. "Quanta violência", disse ele. "A Igreja não se cansará de repetir: silenciem as armas.">