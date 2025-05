EMERGÊNCIA

Tripulante libanês é resgatado de navio após infarto próximo ao Porto de Salvador

Atendimento foi realizado pela Marinha

Após ter um infarto em alto-mar, o tripulante de um navio mercante precisou receber atendimentos da Marinha do Brasil (MB), por meio do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste (Salvamar Leste) do Comando do 2º Distrito Naval. A embarcação navegava próximo ao Porto de Salvador no momento da emergência, no final da tarde desta quarta-feira (14).>