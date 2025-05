TEMPO

Travessia entre Salvador e Ilha de Itaparica é suspensa por conta das chuvas

Navegação entre os terminais foi suspensa nesta quarta (14)

A travessia entre o Terminal de Turismo Naútico da Bahia, em Salvador e o Terminal de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, foi suspenso nesta quarta-feira (14) pela Capitania dos Portos da Bahia (CPBA). A interrupção foi justificada pelas condições "meteoceonográficas adversas" observadas na Baía de Todos-os-Santos (BTS) e em parte do litoral baiano. A travessia entre Salvador - Morro de Paulo também foi interrompida.>

De acordo com o a Capitania, desde a manhã, está em vigor a bandeira de navegação amarela, sendo assim, a recomendação é que a navegação na BTS e no litoral baiano seja feita com atenção. >